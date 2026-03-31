Domov pro seniory Vrchlabí otevře nový pavilon, kapacita vzroste na 102 lůžek

Královéhradecký kraj dokončil ve Vrchlabí na Trutnovsku pavilon domova pro seniory s demencí, kteří vyžadují intenzivní péči. Bude v něm 34 lůžek, první klienti by se do pavilonu mohli nastěhovat v dubnu. Kapacita Domova pro seniory Vrchlabí se tak zvýší na 102, řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj dal za stavební práce 201 milionů korun bez DPH, dalších 13 milionů Kč stálo vnitřní vybavení objektu, který bude sloužit jako domov se zvláštním režimem.
"Navyšování kapacit domovů pro seniory, včetně lůžek domovů se zvláštním režimem je důležité s ohledem na předpokládané stárnutí společnosti v celé České republice," řekl hejtman Petr Koleta (ANO).
Nový pavilon nabídne 20 lůžek pro seniory s psychickým onemocněním a 14 lůžek pro seniory s demencí. "Za jeho stavbu a vybavení kraj zaplatil 214 milionů korun bez DPH, přičemž na tuto investici kraj získal příslib dotace z Národního plánu obnovy ve výši 80 milionů korun," uvedl Lechmann.
Lůžek v domovech pro seniory se zvláštním režimem je v Královéhradeckém kraji podle náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jany Hůlkové (ANO) dlouhodobě nedostatek. "Očekáváme, že počet seniorů s různými formami demence bude nadále růst. Právě pro ně je potřeba zajistit odpovídající specializovanou péči, na jejímž rozvoji kraj dlouhodobě pracuje," doplnila Hůlková.
Stavba v areálu Domova pro seniory Vrchlabí začala demolicemi původních staveb v květnu 2024. V podzemí nového pavilonu je parkovací stání, technické místnosti či prostory pro kotelnu a prádelnu. "Objekt nabízí klientům kromě převážně jednolůžkových pokojů také dílnu, společenské a aktivizační místnosti i prostor pro rehabilitaci. Pacientům i návštěvníkům bude k dispozici také terasa s bezbariérovým přístupem," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO). V péči o klienty pomůže personálu moderní vybavení, mimo jiné centrální koupelna s hydraulickou vanou či hygienické místnosti se shozy na špinavé prádlo.
Domov pro seniory Vrchlabí měl dosud celkovou kapacitou 68 lůžek, z toho 55 bylo určených pro seniory se sníženou soběstačností, deset pro seniory s demencí a tři lůžka sloužila odlehčovací pobytové službě. S novým pavilonem se kapacita navýší na celkových 102 lůžek.
Královéhradecký kraj v posledních letech investuje do navýšení kapacity domovů pro seniory stovky milionů korun. Počátkem letošního roku ve spolupráci s městem Nový Bydžov otevřel 51 lůžek domova pro seniory V Aleji v Novém Bydžově na Hradecku. V dubnu zahájí provoz zrekonstruovaný a rozšířený domov pro seniory v Libošovicích na Jičínsku. Koncem letošního roku začne přijímat klienty na nových 50 lůžek domov pro seniory v Hostinném na Trutnovsku. Tyto projekty kraj podpořil v součtu více než 260 miliony korun. Další peníze do výstavby vložila také města Nový Bydžov a Hostinné.