Domov seniorů v Jičíně v kasárnách postaví Penta, převzala projekt SeneCury

V rozestavěném projektu domova seniorů v areálu bývalých kasáren v Jičíně bude pokračovat společnost Senior Properties Jičín, která je součástí holdingu Penta. Původně domov chtěla postavit firma SeneCura, která se ale dostala do problémů a loni její aktivity v Česku převzala Penta. Ta se na pokračování jičínského projektu dohodla s radnicí. Dohoda řeší zejména závazky, které měla SeneCura vůči městu. ČTK to dnes řekl mluvčí města Jan Jireš.
Jičínský domov seniorů měl vzniknout přestavbou a propojením dvou budov bývalých kasáren v ulici Československé armády poblíž centra města. Budovy SeneCura od města koupila v roce 2021 za 11,7 milionu korun. Stavba oficiálně začala v říjnu 2021, zastavila se zhruba po roce. Důvodem byl úpadek stavební firmy Urban Survival, která pro SeneCuru stavěla jičínský i jiné projekty.
Penta v projektu v hodnotě stovek milionů korun začne téměř od počátku. Místo přestavby již značně zchátralých budov počítá s jejich demolicí. Budovy by měl investor zbourat do poloviny příštího roku. "Dále firma do jednoho roku ode dne účinnosti dohody o narovnání musí získat stavební povolení na nový objekt – domov pro seniory. Do tří let od stavebního povolení pak musí získat kolaudační rozhodnutí na provoz zařízení. Pro případ nesplnění podmínek jsou stanoveny smluvní sankce," uvedl mluvčí.
Dohoda o narovnání také navyšuje kapacitu domova ze 120 na 140 lůžek a prodlužuje udržitelnost zařízení na 20 let. "Penta zajistí potřeby péče o seniory v Jičíně a přilehlém okolí i do budoucna, kdy nás čeká velký nárůst seniorů vyžadujících čtyřiadvacetihodinovou péči. Součástí zařízení bude i 20 lůžek odlehčovací služby. Penta je pro mě zárukou, že projekt bude beze zbytku naplněný," uvedl k novému investorovi místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).
Firma Senior Properties Jičín se ve smlouvě s městem zavázala, že nový objekt bude v souladu s požadavky památkové péče a bude respektovat charakter okolní zástavby a umístění v ochranném pásmu městské památkové rezerva. Město předpokládá, že nová kapacita domova seniorů bude součástí krajské sítě sociálních služeb.
Dvě kasárenské budovy jsou jedinými objekty, které v areálu kasáren město Jičín zachovalo. Celý areál má rozlohu deset hektarů a město ho mění na bytovou čtvrť. Loni radnice v lokalitě dokončila nákladem 274 milionů korun infrastrukturu nového sídliště. Na konci loňského roku v oblasti začala s prodejem pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů.
Skupina Penta provozuje v Česku 17 nemocnic akutní i následné péče, síť 54 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, domovy pro seniory, desítky ambulancí různého typu a poskytovatele domácí péče. Do skupiny patří také například řetězec lékáren Dr.Max, banky nebo developerské projekty.