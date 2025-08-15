Domov je po zásahu hejtmana bez ředitele, zaměstnanci hrozí výpověďmi

Domov sociální péče Tmavý Důl, který stojí v katastru Rtyně v Podkrkonoší uprostřed Jestřebích hor, se zmítá v nejistotě. Po odchodu ředitele Martina Kryštofa Kubáka, jehož nechal v pondělí na radě Královéhradeckého kraje odvolat hejtman Petr Koleta (ANO), se zvedla vlna zaměstnanců, kteří oznámili hromadné podání výpovědí.
Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole

Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na...
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
Pokud by se hrozby naplnily, zařízení by bylo zcela paralyzováno. Pracovníci krajské organizace odmítají nařčení hejtmana z chaosu v domově a postavili se za bývalého ředitele.

„Žádný chaos tady nebyl. Problémy tu působila jedna osoba, která si na kraji stěžovala. Byla jsem svědkem toho, jak ona sama překrucovala informace, které padly na poradě vedení,“ řekla portálu iDNES.cz pod podmínkou anonymity jedna ze zaměstnankyň.

Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole
Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na klienty si teprve přivykají. (11. srpna 2025)
Domov sociální péče Tmavý Důl
Vedením domova kraj pověřil vedoucí úseku ekonomiky Kateřinu Pincákovou. Ta má teď nelehký úkol udržet ho v chodu.

„Mohu potvrdit, že se ozvala část zaměstnanců, že odsud chtějí odejít. Zatím však došlo k podání jedné výpovědi, ostatní zřejmě vyčkávají, jak se situace dál vyvine,“ sdělila Pincáková.

K tomu, aby klíčoví lidé z domova neodcházeli, je měl vyzvat i odvolaný ředitel. Píše o tom v jednom ze svých komentářů na sociálních sítích. „Řekl jsem jim, aby neodcházeli, aby se situace ještě nezhoršovala. Chci upozornit, že se to zatím nijak neodráží v péči o klienty. O ty je v domově postaráno,“ potvrdil Martin Kryštof Kubák.

Další z pracovnic domova redaktorovi iDNES.cz řekla, že osobně hovořila s více lidmi, kteří chtěli v domově skončit, ale zatím výpovědi nepodali.

Podle Kubáka jsou argumenty hejtmana Kolety nejasné. Tvrdí, že byl odvolán nedůvodně, a chce se proto obrátit na soud.

Argumenty hejtmana rozporují

Vyjádření hejtmana rozporují i další pracovníci napříč domovem. Žádné odchody klíčových zaměstnanců podle nich před zásahem kraje nebyly na stole. Koleta přitom argumentoval právě tím, že za Kubáka vládl v zařízení chaos a že lidé, na nichž domov stojí, hrozili odchodem.

„Klíčoví lidé chtěli odcházet. Říkali, že v tomto prostředí se nedá pracovat,“ popisoval stížnosti hejtman Petr Koleta.

Zaměstnanci však předkládají zcela jiný obrázek. Podle nich nikdo z klíčových lidí odchodem nehrozil. Výjimkou mohli být autoři stížností. „Proti panu řediteli vystupovaly dvě osoby. Je možné, že přiměly několik dalších, aby jim podepsali údajnou petici. Já jsem o ní nevěděla,“ zmínila další pracovnice, která prý působí na jiném oddělení.

Nezvládl to a byl odvolán, tvrdí hejtman

O možných odchodech zaměstnanců ještě před pár dny nehovořili ani pracovníci sociálního odboru Královéhradeckého kraje, který by měl krajské organizace v sociálních službách řídit. Podle důvěryhodných zdrojů z úřadu tamní úředníci ještě minulý týden o žádných stížnostech nevěděli a ubezpečovali vedení domova, že je vše v pořádku.

Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

„Pravděpodobně asi neměl sociální odbor důvěru těch zaměstnanců, proto se obrátili na mě. Posléze nastalo šetření na místě, kde jsem byl součástí. Bohužel po měsíci začalo docházet ještě k většímu chaosu, zmatkům, stížnostem. Bylo vidět, že to pan ředitel nezvládl, a byl odvolán. Nevidím na tom nic nestandardního,“ hájil postup kraje Petr Koleta.

V domově působí také odborová organizace, která by měla práva zaměstnanců hájit. Jenže podle předsedkyně odborů Ivany Šidlíkové se na ni nikdo z pracovníků se stížnostmi proti vedení neobrátil: „Žádné stížnosti na pana ředitele jsme neřešili. Pan ředitel s námi pouze projednával organizační změny, které od kraje dostal za úkol provést.“

Podpora veřejnosti i starostů

Na kraj však přišly dopisy na podporu bývalého ředitele. Postavili se za něj nejen někteří zaměstnanci, ale také starostové okolních obcí. Na sociálních sítích ho podpořila i veřejnost.

„Za jeho vedení se výrazně zlepšila péče, komunikace i celkový běh zařízení. Připravil pro seniory mnoho aktivit a akcí, dílny, zvířecí terapii, plnil klientům přání, díky čemuž měli radost ze života. Mnoho lidí – klientů, rodin i zaměstnanců – si konečně připadalo vyslyšeno a respektováno. Proto je naprosto nepochopitelné, proč byl odvolán bez jasného důvodu,“ napsala v komentáři Jana Šichová, kterou podpořila řada dalších diskutujících.

„Na vlastní oči jsem měl možnost sledovat vývoj v Domově sociální péče Tmavý Důl. Rozumím tomu, že k dosažení úrovně, na které se Tmavák dnes nachází, bylo zapotřebí učinit i nepopulární kroky, které se někomu nemusejí líbit. Ale to vše se nechá vyřešit formou interního dialogu, a ne stěžováním rovnou u zřizovatele,“ komentoval Petr Šafář.

Ředitel sáhl na platy

Podle Martina Kryštofa Kubáka za stížnostmi stojí právě nepopulární kroky. Po odchodu předchozího vedení musel napravovat řadu chyb, které odhalily krajské kontroly. Změnit musel organizaci domova i platové třídy, které neodpovídaly finančním možnostem zařízení. „Když odešlo bývalé vedení, prošla mi pod rukou každá faktura,“ podotkl.

Redakce iDNES.cz hovořila i s bývalým vysokým úředníkem kraje, který byl se situací v Tmavém Dole obeznámený. Ten potvrdil, že odměňování pracovníků v domově bylo v minulosti výrazně rozdílné.

„Oproti jiným domovům byli zaměstnanci ve vyšších platových třídách, což musel nový ředitel změnit. Také tam byla určitá skupina osob, která měla i o polovinu vyšší plat než jiní na stejné pozici,“ popsal zdroj, který si nepřál být jmenován.

Policie prověřuje éru předešlého vedení

Fungováním Tmavého Dolu za předchozího vedení se dodnes zabývá policie. Kubák kriminalistům pomáhal dohledávat důležité dokumenty. Vyšetřování však stále probíhá proti neznámému pachateli a dosud nikdo nebyl obviněn.

Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie

„Případem se zabývají kriminalisté odboru hospodářské kriminality krajského policejního ředitelství. Je stále ve fázi prověřování. S ohledem na tuto skutečnost nemůžeme být konkrétnější,“ sdělila mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

„Kraj vyhodí vedení, ale ti, kteří atmosféru v Tmavém Dole rozvrátili, tam zůstanou a budou škodit dál,“ uzavřela rozhovor jedna z pracovnic.

