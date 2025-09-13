Uspěchané odvolání ředitele, míní opozice. Situaci v domově prověří audit

Tomáš Hejtmánek
  8:12aktualizováno  8:12
Za příliš uspěchané, unáhlené a nedostatečně vyargumentované označila krajská opozice odvolání Martina Kryštofa Kubáka z postu ředitele Domova sociálních služeb Tmavý Důl. Skutečný stav domova seniorů dodatečně posoudí audit.
Ustavující jednání královéhradeckých krajských zastupitelů (4. listopadu 2024)

Ustavující jednání královéhradeckých krajských zastupitelů (4. listopadu 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu...
Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor...
Domov sociální péče Tmavý Důl
12 fotografií

Na pondělním zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje se tématu politici věnovali přes dvě hodiny. Otázky se neustále točily kolem důvodů, které radu kraje začátkem srpna k odvolání vedly.

Podle zjištění iDNES.cz ještě několik dní před rozhodnutím odbor sociálních věcí i gesční náměstkyně hejtmana Jana Hůlková (ANO) stály za vedením domova. K odvolání ředitele podle opozice chyběly i podklady v materiálech rady.

„Říkáte, že tam proběhlo šetření, ale v žádné důvodové zprávě to nebylo. Proto se na to ptáme. Přístup ‚Já to tady řešit nebudu‘ není správný. Nás zajímá, na základě čeho jste si ten názor vytvořil,“ dotazoval se hejtmana předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) poté, co jeho předřečníci dostali jen obecné odpovědi.

Ustavující jednání královéhradeckých krajských zastupitelů (4. listopadu 2024)
Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu 2024)
Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor 2025)
12 fotografií

„My respektujeme rozhodnutí rady, ale ptáme se na důvody. Kolik stížností přišlo? Jak dosavadní kontroly skončily? Jaké tam byly závěry? Jak se k tomu postavil odbor a gesční náměstkyně? Jaké šetření se dělalo? Vámi, mezi čtyřma očima? Kde je kompetence pana ředitele, když v dosavadních závěrech jsme nikde nezaznamenali, že by tam byl nějaký problém s řízením?“ ptal se bývalý hejtman Martin Červíček (ODS) s poukazem na stížnost v jiné organizaci, kde kraj kritiky utnul s odůvodněním, že řešení je v kompetenci ředitele.

Situace gradovala, hájil hejtman odvolání

Hejtman Petr Koleta (ANO) několikrát zopakoval, že radu vedly k odvolání Kubáka stížnosti a hrozící odchody klíčových zaměstnanců. Obrázek o situaci v domově si udělal při osobních pohovorech spolu s náměstkyní Hůlkovou a vedoucím sociálního odboru na začátku prázdnin.

Hejtman ve videích tepe „teplá místa“. Vadíme, tvrdí propuštění politici

„Pokud zaznamenám, že je někde zásadní problém, nepatřím mezi lidi, kteří by čekali, jestli se to vysedí. Provedli jsme šetření, kam postupně chodily klíčové osoby. Pan ředitel dostal za úkol, aby tu situaci napravil. Situace však gradovala a bylo potřeba ji uklidnit. Pro mě je nejdůležitější, aby zařízení dobře fungovalo, aby byla co nejlepší péče o naše blízké. Pokud by odešli ti, na kterých celé zařízení stojí, rozpadlo by se jako domeček z karet,“ řekl hejtman.

„Pan ředitel nezvládl komunikaci mezi vedením zdravotnického úseku a ztrácel důvěru těch zaměstnanců,“ doplnila hejtmana náměstkyně Hůlková.

Dům udělal pokrok, znělo od opozice

Poslanec a opoziční zastupitel Ivan Adamec (ODS) označil pohovory se zaměstnanci za výslechy. V diskusi připomněl, že zařízení se za Kubáka výrazně zvedlo.

„Jezdím tam jednou dvakrát měsíčně a ten dům udělal obrovský pokrok z hlediska služeb. Nezaregistroval jsem, že by si někdo stěžoval. Kdykoliv jsem přijel, bylo čisto, uklizeno, stařečci a stařenky byli všichni čistí, bylo o ně postaráno. Mně připadá, že se to nemělo tak rychle utnout, měly se tam udělat další kontroly,“ podivoval se nad rázným řešením Adamec, podle něhož ředitel zřejmě doplatil na organizační změny, které však určuje krajská metodika.

12. srpna 2025

Podobně to vidí opoziční zastupitelka a bývalá ředitelka nemocnice v Jičíně Dana Kracíková (STAN):

„Všichni jsme kvitovali, že se situace narovnávala, snížil se příspěvek pro zařízení, zlepšilo se hospodaření, zlepšily se procesy, začal se pořádně evidovat majetek. Těch věcí, které se tam správně nastavily, bylo strašně moc. Jako bývalá ředitelka vím, že vždy najdete lidi, kteří jsou proti. Byli zvyklí na minulé pořádky, měli míň práce. Oni se vždy ozvou, ale pan ředitel měl spíš dostat podporu kraje, protože to zařízení se za něj stabilizovalo.“

Kracíková také upozornila, že kraj nepostupoval podle směrnice o vyřizování stížností. Ta říká, že se všechny stížnosti mají evidovat a předat příslušnému odboru. Pro stížnosti přímo členům rady však v pravidlech existuje výjimka.

Hejtman vyzval k tomu, aby zastupitelé počkali na výsledky personálního a finančního auditu. Z vyjádření Jany Hůlkové vyplývá, že by mělo jít o interní šetření.

Ekonomka zvažovala odejít, to byla asi roznětka

Během diskuse vyšlo najevo, že roznětkou krajského zásahu bylo nejspíš rozhodnutí ekonomky domova odejít jinam. Zastupitel a starosta Náchoda Jan Birke (SOCDEM) uvedl, že se hlásila do výběrového řízení na ekonomickou náměstkyni Oblastní nemocnice Náchod.

„Objevilo se tam jméno, které je klíčové v Tmavém Dole, a v momentě, kdy by uspěla, tak se Tmavý důl začne personálně rozpadat. Chce odejít, protože už tam nechce pracovat,“ řekl Birke.

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Po dlouhé debatě zastupitelů vystoupil na plénu i odvolaný ředitel Martin Kryštof Kubák. Řekl, že se na zastupitelstvu poprvé dozvěděl důvody svého odvolání. Obvinění jeho osoby jsou podle něj tak závažná, že se proti nim bude bránit u soudu. Odmítl také, že by ekonomka odcházela kvůli němu.

„Rozhodovala se, zda vůbec zůstane v lokalitě, a já ji přemluvil, aby se mnou v Tmaváku zůstala. Důvodem, proč se přihlásila do náchodské nemocnice, byla situace, která v zařízení byla rozpoutána až na základě údajných stížností,“ uvedl. Redakce oslovila i ekonomku, ta však vyjádření odmítla.

Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie

Domovu sociální péče Tmavý Důl dříve šéfoval náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS). Po sérii kritických článků Seznam Zpráv tehdejší hejtman Červíček pohrozil řediteli odvoláním, a ten sám rezignoval k 31. lednu 2024. Fungováním Tmavého Dolu za Stanislavova vedení se dodnes zabývá policie. Vyšetřování však stále probíhá proti neznámému pachateli a dosud nikdo nebyl obviněn.

Ředitel Kubák byl ve funkci od loňského března do 11. srpna. Domov nyní dočasně vede ředitel krajského Domova důchodců Černožice Martin Scháněl.

