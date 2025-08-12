Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

Důvodem odvolání mají být podle hejtmanství stížnosti zaměstnanců. Pikantní však je, že všechny dopisy od nespokojených pracovníků má údajně hejtman ve svém e-mailu. Na hejtmanství oficiálně žádné stížnosti nedorazily a nevěděli o nich náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO) ani vedoucí sociálního odboru Jiří Vitvar. Oba přitom ještě před pár dny stáli za ředitelem Kubákem.
„Názor pana hejtmana jsem nesdílela, ale nějakým způsobem to dnes vygradovalo. Dostala jsem od pana hejtmana nové indicie ohledně situace v Tmavém Dole,“ vysvětlila změnu postoje v pondělí odpoledne Hůlková.
„My jsme na odboru žádné stížnosti neřešili. Informoval mě o nich pan hejtman. Na podrobnosti se zeptejte jeho,“ sdělil vedoucí sociálního odboru kraje Vitvar.
Domov sociální péče Tmavý Důl byl přitom v posledním roce a půl pod drobnohledem hejtmanství. Jde o zařízení, kterému do loňského ledna šéfoval toho času náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka Antonín Stanislav (oba ODS), který se proslavil i útěkem před novináři záchodovým okénkem. Bývalý hejtman Martin Červíček (ODS) ho donutil rezignovat, poté poslal do domova hloubkovou kontrolu, která odhalila řadu pochybení a některá prověřovala i policie.
„Letos na jaře jsme tam provedli opakovanou kontrolu, zda byly všechny problémy napraveny. Neshledali jsme žádné potíže. Je ale pravda, že stížnosti, o kterých hovořil pan hejtman, jsou spíše interpersonálního charakteru,“ řekl Jiří Vitvar.
Nástupcem Stanislava se ve výběrovém řízení stal loni v květnu Martin Kryštof Kubák, který v domově od ledna 2024 pracoval jako personalista a později vedoucí kanceláře zastupujícího ředitele. Na místo vedoucího své kanceláře a zástupce ředitele přesunul Romana Touška, který měl v zařízení už za Stanislava na starosti aktivizaci klientů. Právě Toušek musel nedávno po zásahu hejtmana Kolety skončit, nakonec hejtman prosadil i odvolání Kubáka.
Nespokojenost a nepříznivá situace
„Obdržel jsem několik podnětů a indicií, které mě upozorňovaly na nespokojenost a nepříznivou personální situaci v domově. Na základě těchto informací jsme s náměstkyní za sociální oblast Janou Hůlkovou a vedoucím příslušného oboru uskutečnili osobní návštěvu domova, při níž proběhlo šetření s jeho klíčovými zaměstnanci. S vyhodnocením zjištěných skutečností a informacemi o dalším zhoršování situace jsme seznámili kolegy,“ oznámil odvolání ředitele radou kraje hejtman Petr Koleta. Ředitel se o výsledku dozvěděl od novinářů.
Co znamená hejtmanem zmiňovaná „nespokojenost a nepříznivá situace“, se snažila vysvětlit náměstkyně Hůlková: „Personál popisuje situaci jako chaos, nesourodost, že s nimi pan ředitel nekomunikuje. Máme petici asi 25 zaměstnanců, kteří se na nás obracejí ohledně kritické situace v Tmavém Dole.“ Žádná ze stížností však nepřišla na úřad oficiálně přes podatelnu.
„Chodily mi e-maily, SMS od zaměstnanců, kteří si stěžovali na chaotické vedení. Pan ředitel dostal pokyny, jak by měl postupovat, ale situace se dál zhoršovala,“ doplnil hejtman.
To, že by se zaměstnanci nekomunikoval, Kubák odmítá s odkazem na pravidelné porady vedení i osobní obcházení jednotlivých oddělení. Problém vidí spíš v tom, že musel po nástupu provést řadu organizačních změn a nastavit dodržování pravidel, na jejichž porušování upozornila i krajská kontrola.
Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie
„V souladu s metodikou kraje jsme rozdělili přímou péči na několik úseků. Někteří zaměstnanci mají nové vedoucí, ale většiny se to nedotklo. Rozhodně to nemělo žádný vliv na klienty, jak tvrdí kraj. Nespokojení zaměstnanci byli naočkovaní od vrchní sestry, která si raději vzala volno, protože jsem jí měl předat vytýkací dopis,“ reagoval na kritiku Kubák. Hejtman ho prý s obsahem stížností neseznámil, a nemohl tak na kritiku reagovat nebo se obhájit.
„My se k tomu nechceme vyjadřovat. Už se toho u nás dělo dost. Rádi bychom měli klid na naši práci,“ odmítla hovořit o situaci v domově vrchní sestra Eva Drbohlavová.
Za vedení domova se postavili i starostové okolních obcí. Minulý týden zaslali hejtmanovi a zastupitelům dopis, ve kterém žádali zachování současného managementu. Starostové Rtyně v Podkrkonoší, Malých Svatoňovic, Úpice a Stárkova poukazovali, že se řediteli podařilo nastolit v organizaci pořádek, zlepšit komunikaci a spolupráci s obcemi a navrátit domovu dobré jméno.
„Novému týmu se podařilo zařízení ekonomicky, personálně i provozně stabilizovat. Protože situace v zařízení byla opravdu katastrofální, muselo vedení přistoupit k nepopulárním krokům. Je zřejmé, že (někteří) zaměstnanci přistoupí ke snazší cestě, a to nepracovat a stěžovat si,“ uvedli starostové v dopise.
„Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Máme tam hodně našich občanů a nikdy si nikdo nestěžoval, naopak s panem ředitelem jsme navázali velmi dobrou spolupráci, funguje to perfektně,“ řekl starosta Úpice Petr Hron (Žít v Úpici).
„Máme obavu, aby služby zůstaly ve stejné kvalitě jako nyní,“ potvrdil starosta Rtyně v Podkrkonoší Stanislav Řezníček (SNK).
Martin Kryštof Kubák považuje své odvolání za bezdůvodné a chce se bránit u soudu. Tvrdí, že mu hejtman vyhrožoval odvoláním, když neuplatní nařizovaný postup vůči některým zaměstnancům: „Důkazy o tom, jakým způsobem hejtman Královéhradeckého kraje komunikuje v rámci příspěvkových organizací, předložím soudu.“
Politická čistka?
Odvolání ředitele Kubáka předcházelo nařízení, aby se zbavil svého zástupce Romana Touška. Hejtman Petr Koleta dal údajně řediteli 24 hodin, aby ho informoval, jakým způsobem Touška odstraní.
„Řekl jsem panu hejtmanovi, že odchod dohodou mi (Toušek) nepodepíše a musím udělat organizační změnu, abych ho mohl propustit pro nadbytečnost,“ popsal události ze začátku července ředitel.
Proč nejspíš musel Kubák odejít, vysvětluje další podobný případ z Chotělic na Novobydžovsku. Tamnímu řediteli hejtman koncem června nařídil zbavit se projektové manažerky Martiny Berdychové. Berdychová byla dříve náměstkyní hejtmana za hnutí Východočeši, Toušek je asistentem senátora a exhejtmana Martina Červíčka a předsedou místního sdružení ODS v Hronově, kde je Koleta starostou.
„S Petrem Koletou jsem nikdy ve sporu nebyl, ale chápu to, je to politika. On není lidský, nemá soudnost. Mě mrzí, že Hronovák vyhazuje Hronováka. Nařídil, že už tam ani nezametu. Komunisti nechali oponenty dělat alespoň podřadné práce… Tohle je nová totalita,“ popsal Toušek.
„Pan hejtman mi po volbách volal, ať nepočítám s žádným místem v organizacích kraje. Myslela jsem, že má na mysli vedoucí pozice. Prý rozhodl, že v krajských zařízeních nesmí pracovat nikdo spojený s bývalou koalicí,“ sdělila Berdychová, která odešla z Chotělic dohodou.
Ředitel Domova sociálních služeb Chotělice Jan Vrbický okolnosti odchodu Berdychové komentovat nechtěl. Potvrdil pouze, že měl s hejtmanem schůzku: „Na podrobnosti se zeptejte na kraji.“
Hejtman Petr Koleta tvrdí, že pozice Touška v Tmavém Dole byla nadbytečná. Podle něj měl být na pozici zástupce ředitele spíše ekonom. „Nemyslím, že by asistent významných politiků měl dělat na takovéto pozici. To, že si (pan ředitel) udělal ze svého kamaráda zástupce, je špatně. To vůbec nemělo být a já jsem na to upozornil,“ uvedl hejtman, podle kterého bylo chybou i zaměstnání Berdychové.
„Já si nemyslím, že náměstci a radní by po skončení svého mandátu měli pracovat v příspěvkových organizacích kraje. To platí pro všechny úplně stejně. Dělá to špatný obraz pro občany, protože to může budit dojem, že si připravují teplá místečka,“ doplnil hejtman.