Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

Tomáš Hejtmánek
  15:32aktualizováno  15:32
Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) nařídil odvolání ředitele krajského Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku Martina Kryštofa Kubáka. Předcházel tomu vynucený vyhazov jeho zástupce Romana Touška, který je zároveň šéfem hronovské ODS. Koleta je současně starostou Hronova. Mluví se o politické čistce.

Důvodem odvolání mají být podle hejtmanství stížnosti zaměstnanců. Pikantní však je, že všechny dopisy od nespokojených pracovníků má údajně hejtman ve svém e-mailu. Na hejtmanství oficiálně žádné stížnosti nedorazily a nevěděli o nich náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO) ani vedoucí sociálního odboru Jiří Vitvar. Oba přitom ještě před pár dny stáli za ředitelem Kubákem.

„Názor pana hejtmana jsem nesdílela, ale nějakým způsobem to dnes vygradovalo. Dostala jsem od pana hejtmana nové indicie ohledně situace v Tmavém Dole,“ vysvětlila změnu postoje v pondělí odpoledne Hůlková.

Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na klienty si teprve přivykají. (11. srpna 2025)
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
19 fotografií

„My jsme na odboru žádné stížnosti neřešili. Informoval mě o nich pan hejtman. Na podrobnosti se zeptejte jeho,“ sdělil vedoucí sociálního odboru kraje Vitvar.

Domov sociální péče Tmavý Důl byl přitom v posledním roce a půl pod drobnohledem hejtmanství. Jde o zařízení, kterému do loňského ledna šéfoval toho času náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka Antonín Stanislav (oba ODS), který se proslavil i útěkem před novináři záchodovým okénkem. Bývalý hejtman Martin Červíček (ODS) ho donutil rezignovat, poté poslal do domova hloubkovou kontrolu, která odhalila řadu pochybení a některá prověřovala i policie.

„Letos na jaře jsme tam provedli opakovanou kontrolu, zda byly všechny problémy napraveny. Neshledali jsme žádné potíže. Je ale pravda, že stížnosti, o kterých hovořil pan hejtman, jsou spíše interpersonálního charakteru,“ řekl Jiří Vitvar.

Nástupcem Stanislava se ve výběrovém řízení stal loni v květnu Martin Kryštof Kubák, který v domově od ledna 2024 pracoval jako personalista a později vedoucí kanceláře zastupujícího ředitele. Na místo vedoucího své kanceláře a zástupce ředitele přesunul Romana Touška, který měl v zařízení už za Stanislava na starosti aktivizaci klientů. Právě Toušek musel nedávno po zásahu hejtmana Kolety skončit, nakonec hejtman prosadil i odvolání Kubáka.

Nespokojenost a nepříznivá situace

„Obdržel jsem několik podnětů a indicií, které mě upozorňovaly na nespokojenost a nepříznivou personální situaci v domově. Na základě těchto informací jsme s náměstkyní za sociální oblast Janou Hůlkovou a vedoucím příslušného oboru uskutečnili osobní návštěvu domova, při níž proběhlo šetření s jeho klíčovými zaměstnanci. S vyhodnocením zjištěných skutečností a informacemi o dalším zhoršování situace jsme seznámili kolegy,“ oznámil odvolání ředitele radou kraje hejtman Petr Koleta. Ředitel se o výsledku dozvěděl od novinářů.

Co znamená hejtmanem zmiňovaná „nespokojenost a nepříznivá situace“, se snažila vysvětlit náměstkyně Hůlková: „Personál popisuje situaci jako chaos, nesourodost, že s nimi pan ředitel nekomunikuje. Máme petici asi 25 zaměstnanců, kteří se na nás obracejí ohledně kritické situace v Tmavém Dole.“ Žádná ze stížností však nepřišla na úřad oficiálně přes podatelnu.

„Chodily mi e-maily, SMS od zaměstnanců, kteří si stěžovali na chaotické vedení. Pan ředitel dostal pokyny, jak by měl postupovat, ale situace se dál zhoršovala,“ doplnil hejtman.

To, že by se zaměstnanci nekomunikoval, Kubák odmítá s odkazem na pravidelné porady vedení i osobní obcházení jednotlivých oddělení. Problém vidí spíš v tom, že musel po nástupu provést řadu organizačních změn a nastavit dodržování pravidel, na jejichž porušování upozornila i krajská kontrola.

Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie

„V souladu s metodikou kraje jsme rozdělili přímou péči na několik úseků. Někteří zaměstnanci mají nové vedoucí, ale většiny se to nedotklo. Rozhodně to nemělo žádný vliv na klienty, jak tvrdí kraj. Nespokojení zaměstnanci byli naočkovaní od vrchní sestry, která si raději vzala volno, protože jsem jí měl předat vytýkací dopis,“ reagoval na kritiku Kubák. Hejtman ho prý s obsahem stížností neseznámil, a nemohl tak na kritiku reagovat nebo se obhájit.

„My se k tomu nechceme vyjadřovat. Už se toho u nás dělo dost. Rádi bychom měli klid na naši práci,“ odmítla hovořit o situaci v domově vrchní sestra Eva Drbohlavová.

Za vedení domova se postavili i starostové okolních obcí. Minulý týden zaslali hejtmanovi a zastupitelům dopis, ve kterém žádali zachování současného managementu. Starostové Rtyně v Podkrkonoší, Malých Svatoňovic, Úpice a Stárkova poukazovali, že se řediteli podařilo nastolit v organizaci pořádek, zlepšit komunikaci a spolupráci s obcemi a navrátit domovu dobré jméno.

„Novému týmu se podařilo zařízení ekonomicky, personálně i provozně stabilizovat. Protože situace v zařízení byla opravdu katastrofální, muselo vedení přistoupit k nepopulárním krokům. Je zřejmé, že (někteří) zaměstnanci přistoupí ke snazší cestě, a to nepracovat a stěžovat si,“ uvedli starostové v dopise.

„Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Máme tam hodně našich občanů a nikdy si nikdo nestěžoval, naopak s panem ředitelem jsme navázali velmi dobrou spolupráci, funguje to perfektně,“ řekl starosta Úpice Petr Hron (Žít v Úpici).

„Máme obavu, aby služby zůstaly ve stejné kvalitě jako nyní,“ potvrdil starosta Rtyně v Podkrkonoší Stanislav Řezníček (SNK).

Martin Kryštof Kubák považuje své odvolání za bezdůvodné a chce se bránit u soudu. Tvrdí, že mu hejtman vyhrožoval odvoláním, když neuplatní nařizovaný postup vůči některým zaměstnancům: „Důkazy o tom, jakým způsobem hejtman Královéhradeckého kraje komunikuje v rámci příspěvkových organizací, předložím soudu.“

Politická čistka?

Odvolání ředitele Kubáka předcházelo nařízení, aby se zbavil svého zástupce Romana Touška. Hejtman Petr Koleta dal údajně řediteli 24 hodin, aby ho informoval, jakým způsobem Touška odstraní.

„Řekl jsem panu hejtmanovi, že odchod dohodou mi (Toušek) nepodepíše a musím udělat organizační změnu, abych ho mohl propustit pro nadbytečnost,“ popsal události ze začátku července ředitel.

Proč nejspíš musel Kubák odejít, vysvětluje další podobný případ z Chotělic na Novobydžovsku. Tamnímu řediteli hejtman koncem června nařídil zbavit se projektové manažerky Martiny Berdychové. Berdychová byla dříve náměstkyní hejtmana za hnutí Východočeši, Toušek je asistentem senátora a exhejtmana Martina Červíčka a předsedou místního sdružení ODS v Hronově, kde je Koleta starostou.

„S Petrem Koletou jsem nikdy ve sporu nebyl, ale chápu to, je to politika. On není lidský, nemá soudnost. Mě mrzí, že Hronovák vyhazuje Hronováka. Nařídil, že už tam ani nezametu. Komunisti nechali oponenty dělat alespoň podřadné práce… Tohle je nová totalita,“ popsal Toušek.

„Pan hejtman mi po volbách volal, ať nepočítám s žádným místem v organizacích kraje. Myslela jsem, že má na mysli vedoucí pozice. Prý rozhodl, že v krajských zařízeních nesmí pracovat nikdo spojený s bývalou koalicí,“ sdělila Berdychová, která odešla z Chotělic dohodou.

Ředitel Domova sociálních služeb Chotělice Jan Vrbický okolnosti odchodu Berdychové komentovat nechtěl. Potvrdil pouze, že měl s hejtmanem schůzku: „Na podrobnosti se zeptejte na kraji.“

Hejtman Petr Koleta tvrdí, že pozice Touška v Tmavém Dole byla nadbytečná. Podle něj měl být na pozici zástupce ředitele spíše ekonom. „Nemyslím, že by asistent významných politiků měl dělat na takovéto pozici. To, že si (pan ředitel) udělal ze svého kamaráda zástupce, je špatně. To vůbec nemělo být a já jsem na to upozornil,“ uvedl hejtman, podle kterého bylo chybou i zaměstnání Berdychové.

„Já si nemyslím, že náměstci a radní by po skončení svého mandátu měli pracovat v příspěvkových organizacích kraje. To platí pro všechny úplně stejně. Dělá to špatný obraz pro občany, protože to může budit dojem, že si připravují teplá místečka,“ doplnil hejtman.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský...

12. srpna 2025  18:02

Dvanáct fotografů, inspirující řeka. Snímky ukáže festival v Novém Městě

Celý měsíc od půli srpna do půli září bude patřit festivalu „Nové fotografie nad Metují“. Zahrne dvě výstavy současných tvůrců v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, návštěvníky naláká i do přírody....

12. srpna 2025  17:50

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  17:41

Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy

Farma U veselýho psa v Dražkově u Sezemic na Pardubicku, která se stará o desítky psů i další zvířata, plánuje rozšíření. Postaví mimo bytovou zástavbu azyl...

12. srpna 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Královéhradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj pokračuje v podpoře malých venkovských prodejen. Mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s...

12. srpna 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor ze strany některých místních obyvatel. Petici proti...

12. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.