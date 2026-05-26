Domov U Biřičky v Hradci Králové čeká oprava kuchyně a zázemí za 125 milionů Kč

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové čeká oprava kuchyně se zázemím za 125 milionů korun. Stavební práce by mohly začít na začátku příštího roku a potrvají zhruba 15 měsíců, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Krajský Domov U Biřičky je největším zařízením svého druhu v Královéhradeckém kraji.
Investice podle krajského radního pro investice Zdeňka Prause (ANO) umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. "Technický stav, dispozice i vybavení nevyhovují současným požadavkům na moderní stravovací zařízení. Chybí například odpovídající úložné prostory či technologie umožňující přípravu většího počtu dietních jídel," uvedl Praus.
Domov U Biřičky je v městské části Nový Hradec Králové na okraji města. Kuchyně je součástí objektu Y postaveného v roce 1963. "V rekonstruované části kuchyně a v její přístavbě vzniknou sklady a šatny, v prvním nadzemním podlaží budou sklady a ve druhém bude provoz kuchyně se všemi potřebnými technologiemi," uvedl Jakub Sochor z tiskového oddělení kraje.
Původní sedlovou střechu stavbaři vymění za plochou, na které budou fotovoltaické panely. Součástí prací bude i částečná oprava jídelny navazující na objekt kuchyně. "Projekt také počítá s vybudováním nové zpevněné plochy pro skladové hospodářství," sdělil Sochor. Po dobu rekonstrukce bude podle něj zajištěné náhradní stravování.
Po úpravách bude kapacita zařízení 500 obědů denně proti dosavadním 350. Zároveň umožní přípravu snídaní, svačin a večeří. Například u obědů se počítá s možností poskytovat až osm variant diet včetně mechanicky upravené stravy u každé z nich.
Domov U Biřičky je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Má kapacitu 277 lůžek. Na příští rok kraj plánuje zahájení rozsáhlé opravy celé budovy Y v areálu domova, která se vyžádá přestěhování části lůžek do druhého objektu a také do areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.