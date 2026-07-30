Domovy seniorů připomínají ve vedrech klientům pití, podávají i nanuky

Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené a přijímají preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. ČTK to dnes řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Česko zasáhla další vlna veder, v pátek může být na některých místech i 40 stupňů. Krajské nemocnice nápor kolapsů v souvislosti s aktuálními vedry zatím nezaznamenaly.
"Opakované vlny veder jsou samozřejmě náročnější, protože vysoké teploty představují pro seniory dlouhodobější zátěž a organismus má méně času na regeneraci," řekl mlluvčí.
Personál domovů pro seniory podle něj proto věnuje zvýšenou pozornost zejména klientům s chronickými onemocněními, omezenou pohyblivostí nebo horší schopností vnímat žízeň. "Pravidelně personál domovů kontroluje jejich zdravotní stav, připomíná pitný režim a podle potřeby upravuje denní program," sdělil Lechmann.
V domovech pro seniory jsou například klientům volně k dispozici nápojové stroje s chlazenými nápoji a součástí režimu ve vedrech jsou také lehčí osvěžující potraviny, například melouny nebo nanuky. Domovy pro seniory v případě mimořádně vysokých teplot také přesouvají aktivity do chladnějších částí dne nebo do vhodnějších vnitřních prostor.
"Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce chráněné před přehříváním," sdělil Lechmann.
Konkrétně v krajském Domově U Biřičky v Hradci Králové, který se stará o seniory a je největším zařízením svého druhu v kraji, mohou klienti využívat také venkovní prostory v areálu, kde je možné pobývat ve stínu pod stromy nebo na terase. "Pobyt venku je samozřejmě přizpůsobován aktuálním teplotám a zdravotnímu stavu klientů," dodal Lechmann.
Mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová na dotaz ČTK sdělila, že v krajských nemocnicích se žádná mimořádná opatření v souvislosti s vedry nezavádějí, protože jsou na takové výkyvy počasí stále připravené. Holding v regionu zastřešuje krajské nemocnice v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově.
"Nemocnice jsou stále připravené zvládnout případný zvýšený nápor pacientů. Výkyvy počasí, ať už se jedná o teplotu, tlak, stav před bouřkou nebo prudké změny, s sebou přináší ve zvýšené míře kolapsové stavy nebo jiné potíže," řekla Prouzová. Krajské nemocnice podle ní zvýšený nápor pacientů v souvislosti s aktuální vlnou veder zatím nezaznamenaly.
Meteorologové vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus. Dnes mají teploty v Královéhradeckém kraji dosahovat 33 až 37 stupňů Celsia, na horách bude do 30 stupňů. Pátek má být nejteplejším dnem tohoto týdne, teploty se ojediněle mohou dostat až na 40 stupňů Celsia.