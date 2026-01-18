Dva nové domy mají po šesti jednolůžkových pokojích, společnou místnost s kuchyní a zázemí pro pečovatele. Klienti se v nich na rozdíl od ústavní péče mohou cítit více jako doma a lépe si osvojí každodenní dovednosti.
Dvanáct nových míst rozšířilo současnou kapacitu Domova na Stříbrném vrchu, který v Rokytnici provozuje domov se zvláštním režimem a také chráněné bydlení v Rokytnici a Rychnově nad Kněžnou. Pečuje o 73 klientů a je v Královéhradeckém kraji jediným pobytovým zařízením pro duševně nemocné.
„Zvýšení kapacity je pro nás důležité, protože máme velké množství neuspokojených žádostí o umístění. Jde o specifický typ domova,“ říká vedoucí sociálního odboru Královéhradeckého kraje Jiří Vitvar.
Dva přízemní objekty vznikly jako novostavba místo zdemolovaného rodinného domu poblíž krajského Domova na Stříbrném vrchu. Bude v nich 12 zaměstnanců, někteří budou sdíleni s mateřským domovem. Výstavba přišla na 38,9 milionů korun bez daně, Královéhradecký kraj však většinu zaplatil z dotací.
„Necelé dva miliony stálo ještě vnitřní vybavení a elektronika,“ doplňuje radní kraje pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Cesta k běžnému životu
Do bytů se přesunuli dva stávající klienti domova, dalších deset obyvatel přišlo přímo z rodin nebo z jiných zařízení. „Jde o duševně nemocné, o něž dosud pečovaly rodiny, ale jejichž stav už vyžaduje přesun do pobytového zařízení. Někteří klienti byli v nemocniční psychiatrické péči, protože domů se vrátit nemohou,“ vysvětluje složení klientů ředitelka Domova na Stříbrném vrchu Eva Fremuthová.
Jednolůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout. Klienti budou zprvu dostávat obědy z nedalekého domova, později by si měli vařit sami. Pokud se jejich stav a soběstačnost zlepší, budou se moci přesunout do chráněných bytů nebo i zpět do rodin.
„Prostory nabízejí klientům skvělou možnost na sobě pracovat a posouvat se směrem k běžnému životu. Objekty jsou k tomu kompletně připravené. Stěhovat se sem budou už v pondělí,“ říká ředitelka.
Pro Rokytnici je umístění dvou nových domů příležitostí k získání dalších pracovních míst ve městě. V domově dosud pracovalo přes sedm desítek lidí.
„Jsme rádi, že tady kraj tuto sociální službu rozvíjí. Je pro nás důležitým partnerem nejen v této oblasti, ale má tu také středisko údržby silnic, krajskou lékárnu a chystá se stavba výjezdové stanice záchranné služby,“ připomíná starosta Rokytnice v Orlických horách a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (Hlas samospráv).
Stavba dvou rodinných domů se samostatnými domácnostmi je výsledkem dlouhodobé koncepce, podle níž se kraj snaží přesunout část klientů z domovů sociálních služeb do samostatných domácností. Podobný trend jde v Česku napříč obory. Do běžných bytů se postupně stěhují některé skupiny dětí z dětských domovů, speciální chráněné bydlení se rozvíjí i v rámci ostatních pobytových sociálních služeb.
Podobné domy už jsou v hradecké čtvrti Roudnička, v Třebechovicích pod Orebem nebo Týništi nad Orlicí. Další domov pro lidi se zdravotním postižením za necelých 100 milionů korun nyní kraj dokončuje v Novém Městě nad Metují. Otevřít se má ještě v lednu.