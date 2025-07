„Žádáme řidiče kamionů, kteří se chystají na průjezd Náchodem, aby nevjížděli na kruhový objezd, pokud je zřejmé, že ho neprojedou z důvodu nadměrné silniční dopravy. Silnice I/33 je páteřní komunikací a v současné době oprav kruhových objezdů je zde situace velmi těžká. Dbejte dopravního značení a nechávejte si časovou rezervu,“ řekla Pižlová.

Policie i radnice vyzvaly řidiče, kteří do Náchoda nemusí, aby se městu v době oprav raději vyhnuli.

„Dnešní odpoledne přinese aspoň malou úlevu: po dohodě se stavbou bude dnes mezi 14:00 a 15:00 spuštěn provoz na okružní křižovatce u Slávie. Až do středeční cca 8.00 ráno bude průjezd možný bez omezení. Poté stavbaři opět uzavřou druhou polovinu křižovatky, kterou se pokusí kompletně dokončit do čtvrtečního odpoledne,“ řekla mluvčí radnice Nina Adlof během úterního dopoledne.

Nově je dohodnuto i to, že pracovníci stavby budou řídit dopravu až do 22:00 místo do 17:00, pak dopravu řídí semafory.

Oprava křižovatky Slávie je prvním ze čtyř úseků, které silničáři do 20. července opraví. Mezinárodní silnice I/33, která křižovatkou vede, patří k nejvytíženějším silnicím v kraji.

Silničáři opravují okružní křižovatku Slávie za provozu, doprava je řízena kyvadlově. Průjezdná je vždy jedna polovina a nelze z ní a do ní odbočit z ulice Němcové, objížďky vedou okolními ulicemi.

Oprava křižovatky Slávie je naplánovaná do 10. července, práce na křižovatce na Nové Město nad Metují na 9. a 10. července a opravy křižovatek Českoskalická a Běloveská přijdou na řadu 11. až 14. července. Aktuální informace město zveřejňuje na webu. Nejzazší termín ukončení prací je podle mluvčí radnice neděle 20. července. Práce budou zahrnovat frézování a pokládku nových vrstev asfaltobetonu.

V pracovní době bude provoz v opravovaných úsecích řízen kyvadlově. Mimo pracovní dobu řídí dopravu semafory pouze na křižovatce u Slávie. Na ostatních místech bude silnice I/33 mimo pracovní dobu průjezdná v obou směrech, tedy vždy i přes pracovní místo.

Náchodem denně projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů. Úlevu od nadměrné tranzitní dopravy má městu přinést silniční obchvat, s jehož budováním Ředitelství silnic a dálnic začalo na jaře. Řidičům by se obchvat měl otevřít na jaře 2028.