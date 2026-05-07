Mladý řidič nepřežil srážku s náklaďákem, obě vozidla skončila mimo silnici

  12:12aktualizováno  12:12
Šestadvacetiletý řidič zahynul ve čtvrtek ráno při vážné dopravní nehodě u Dolan na Náchodsku. Jeho vůz skončil zdemolovaný po srážce s nákladním autem. Silnice I/33 byla několik hodin zavřená, jezdilo se objížďkami.

Nehoda osobního a nákladního auta u Dolan na Náchodsku (7. května 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala před 4:30 na novém obchvatu Jaroměře, který napojuje dálnici D11 směrem na Náchodsko.

„Při střetu osobního automobilu značky Škoda Octavia s nákladním vozidlem Volvo s přívěsem utrpěl řidič osobního vozidla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková. U zemřelého řidiče byla nařízena soudní pitva.

Když přijeli záchranáři, zjistili, že řidič nákladního auta je v pořádku. Dechová zkouška u něj vyloučila přítomnost alkoholu.

Obě auta skončila mimo silnici. Náklaďák se dostal až do oplocení obchvatu, jeho přívěs zůstal stát napříč vozovkou. Hmotná škoda se odhaduje na 200 tisíc korun u osobního auta a na zhruba 250 tisíc korun u nákladního vozu.

„Veškeré příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou nadále předmětem prověřování kriminalistů z územního odboru Náchod,“ řekla mluvčí.

Havarovaný náklaďák přijela vyprostit odborná firma, odtahová služba nakládala i osobní vůz. Hasiči uklízeli silnici, protože došlo k úniku provozních kapalin. Dopoledne již byl obchvat průjezdný.

