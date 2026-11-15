„Záchranáři ošetřili celkem sedm zraněných osob, jedna osoba bohužel i přes veškerou jejich snahu svým zraněním na místě podlehla. Do nemocnic byly transportovány čtyři osoby, mezi nimi dva dětští pacienti,“ uvedli záchranáři.
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„Ženu s poraněním hrudníku jsme po ošetření přepravili do nemocnice v Jičíně a pacienta s poraněním břicha posádka letecké záchranné služby z Liberce předala do další péče v liberecké nemocnici,“ dodali.
Další dva lidi po vyšetření ponechali na místě. „Jejich stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ dodala záchranná služba. Další okolnosti k havárii neuvedla.
Podle policejní mluvčí se srazila tři auta, co se ale na místě přesně stalo, je předmětem vyšetřování. Zemřela řidička Škody Octavia, s ní v autě cestovali další dva lidé. V autě značky Mitsubishi cestoval řidič se spolujezdkyní. Ve třetím autě, také značky Škoda Octavia, jeli dva lidé. Silnice bude do odstranění následků nehody zavřená.