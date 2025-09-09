Nehoda se stala v Rovné ulici poblíž prodejny Makro kolem 10:45. Silnice přivádí dopravu do obchodní zóny v Březhradu, vedle vede frekventovaná výpadovka na Pardubice.
„Pacient byl při vědomí, mohl chodit, komunikovat. Utrpěl povrchová poranění hlavy. K dalšímu vyšetření ho záchranářská posádka převezla na urgentní příjem královéhradecké fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
Policejní mluvčí Andrea Muzikantová uvedla, že řidič měl negativní dechovou zkoušku na alkohol.
„K příčině nehody zatím nemohu nic uvést, ani k odhadu škod, kolegové jsou u dalších nehod,“ řekla mluvčí.
Hasiči z obou hradeckých stanic zabezpečili vozidlo proti požáru a sorbentem odstranili provozní kapaliny unikající z auta. „K zabezpečení poškozeného sloupu veřejného osvětlení byli na místo nehody přizváni pracovníci Technických služeb Hradec Králové,“ uvedli krajští hasiči na sociálních sítích.