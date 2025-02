VIDEO: Chodce srazilo policejní auto, řidička neměla šanci reagovat

Nehoda se stala krátce před půlnocí ve čtvrtek 13. února na Pospíšilově třídě, kde jsou čtyři jízdní pruhy. Na obou protilehlých zastávkách právě stály dva autobusy, chodec se podle kamerových záznamů snažil přeběhnout před jedním z nich patrně k tomu druhému u stavební průmyslovky.

Ačkoli směrem ke Slezskému Předměstí byla vozovka prázdná, od centra jelo policejní auto.

„Pozor, jede auto! Auto! Stůj!“ marně volal a troubil řidič autobusu na muže krátce před střetem. Hlídka po srážce zastavila jen o několik metrů dál, rozsvítila majáky a policisté hned za chodcem běželi.

Policie o nehodě původně vůbec neinformovala. Na sociálních sítích však o víkendu vzbudilo rozruch video, kde svědek zachytil, že kolem zraněného muže jen popocházejí policisté.

„Slyšel jsem ránu, gumy a vykoukl jsem, že jo, nic víc nevím. Vím, že tady chodili, byla tu asi tři policejní auta. Chodili kolem něj a žádnou péči nedostal,“ řekl autor videa pro CNN Prima News.

Policejní mluvčí Martina Jandová však odmítla, že by hlídka chodci neposkytla pomoc.

„Došlo ke střetu služebního vozidla s chodcem. Vyběhl náhle do silnice zpoza stojícího autobusu a skočil přímo do jedoucího služebního vozidla. Narazil do něj zboku. Stalo se to velmi rychle a řidička služebního vozu neměla šanci na vběhnutí muže zareagovat. Policisté okamžitě vyběhli z vozidla, poskytli první pomoc, dali muže do stabilizované polohy a zavolali záchrannou službu. Dále postupovali podle pokynů dispečinku záchranné služby,“ popsala mluvčí Martina Jandová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Muž při nárazu utrpěl zranění hlavy. Jela k němu lékařská a záchranářská posádka.

„Muž byl při našem příjezdu při vědomí, bez patrného poranění hrudníku nebo končetin. Kvůli poranění hlavy a vyšetření jsme jej převezli do traumacentra fakultní nemocnice,“ uvedla mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Okolnosti a nehodový děj dosud vyšetřuje policie. Nehodou se bude zabývat i oddělení vnitřní kontroly policie.