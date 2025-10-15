Nehoda vozu značky Volvo s návěsem se stala v úterý kolem 14:30 na silnici III. třídy u rozlehlé křižovatky před obecním úřadem.
„Podle prvotního šetření 29letý řidič při odbočování vlevo ze směru od obce Radíkovice směrem k obci Lhota pod Libčany nepřizpůsobil rychlost jízdy aktuálním podmínkám na vozovce, zejména stavu komunikace a povětrnostním vlivům. Na mokré vozovce tvořené dlažebními kostkami následně dostal smyk, který vedl k převrácení vozu i návěsu na pravý bok,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Řidič utrpěl lehké zranění. Zdravotničtí záchranáři ho ošetřili a pak převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dechová zkouška ukázala, že před jízdou alkohol nepil. Technickou závadu jako příčinu nehody policisté nezjistili.
Předběžná škoda dosahuje téměř 600 tisíc korun. Okolnostmi a příčinou dopravní nehody se dál zabývají hradečtí dopravní policisté.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Hradce Králové a Jičína i dobrovolná jednotka z Nechanic. Z auta přečerpávali unikající provozní kapaliny.
