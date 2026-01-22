Nehoda se stala krátce před 13:00 u křižovatky Opočenského ulice a výpadovky na Opočno. Jeden jízdní pruh tam byl zavřený, odbočovací pruh částečně také. Dopravu řídili městští strážníci. Asi po hodině provoz obnovili.
„Řidič osobního auta jel z centra Dobrušky a odbočoval na Opočno. Nedal přednost sanitě, která mířila po hlavní silnici od Dobrušky na Opočno. Nikdo není zraněný, u řidičů jsme alkohol nezjistili,“ uvedla mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.
„Sanita byla na výjezdu k pacientovi, nehoda je bez zranění,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
