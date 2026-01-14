Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny

Autor:
  17:52aktualizováno  17:52
Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z předloňského července. Tehdy řidič s vozem BMW v centru Nového Města nad Metují srazil chodkyni na přechodu a vzápětí tři dělníky opravující chodník. Jeden člověk zemřel. Senior se hájil tím, že měl výpadek. Obžalobě se údajné krátkodobé bezvědomí nepodařilo vyloučit.
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024)

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024) | foto: Hasiči Královéhradecký kraj

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...
6 fotografií

Při nehodě u Rychty v Komenského ulici zemřel předloni 30. července po nárazu auta devětačtyřicetiletý dělník, další tři lidé utrpěli těžká zranění. Řidič čelil obžalobě z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Rozsudek, který vynesl předseda senátu Jiří Kučera, není pravomocný. Lhůtu si ponechal zmocněnec poškozených i žalobce.

„Obžalobě se nepodařilo jednoznačně vyloučit, že by obžalovaný upadl do stavu bezvědomí nebo ztráty vědomí. Vyplynulo to z dokazování i ze znaleckých posudků. Pan obžalovaný se hájil ztrátou vědomí a znalec to nevyvrátil. Obžalobě se také nepodařilo prokázat, že by šlo o nedbalost ze strany řidiče,“ sdělil mluvčí náchodského okresního soudu Adam Holeček.

Na Náchodsku vjel řidič do lidí. Jeden zemřel, další tři jsou vážně zranění

Obhájce žádal pro seniora zproštění. Ten se od přípravného řízení odvolával na to, že neví, co se stalo, a přišel k sobě, až když kolem byl shluk lidí. Nevěděl prý ani, jak se dostal z auta.

„Je mi to neskutečně líto a jsem si vědom fatálních následků, ale na svou obhajobu bych chtěl říci, že jsem se celý život pohyboval v odvětví průmyslu. Najezdil jsem tisíce kilometrů a nikdy jsem dopravní nehodu neměl. Nedokážu si to vysvětlit, ale doopravdy jsem ztratil vědomí a asi jsem byl v šoku, ale ani s odstupem času nedokážu tu situaci popsat,“ uvedl obžalovaný podle serveru Novinky.cz, který na rozsudek upozornil.

Soudce podle serveru potvrdil, že zprošťující verdikt nemá vliv na to, aby byli poškození odškodněni z povinného ručení řidiče. Jeden z dělníků je dokonce po amputaci nohy na vozíku.

Krátké bezvědomí beze stopy

Žalobce navrhoval řidiči desetiletý zákaz řízení, tříletý trest s podmínečným odkladem na čtyři roky a 150 tisíc korun jako peněžitý trest.

„Navrhoval jsem především uznání viny, ale soud rozhodl podle zásady ‚v pochybnostech ve prospěch‘, čili obžalovaného zprostil obžaloby. Zjednodušeně řečeno soud neprokázal zavinění na nehodě, tedy zda v době nehody řidič ovládal vozidlo vědomě,“ uvedl okresní státní zástupce Vladimír Štěpánek.

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024)
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci jeden člověk zemřel, čtyři zranění byli v péči záchranářů. (30. července 2024)
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci jeden člověk zemřel, čtyři zranění byli v péči záchranářů. (30. července 2024)
Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci jeden člověk zemřel, čtyři zranění byli v péči záchranářů.
6 fotografií

„Prokazoval se řidičův laps, takzvaná synopse, krátkodobé bezvědomí, zda nastalo, či nenastalo. Prováděly se důkazy, přehrávaly videozáznamy, soud vyslechl znalce. Soud to vyhodnotil tak, že pana obžalovaného zprostil obžaloby, protože podle jeho názoru nebylo najisto postaveno, že ke krátkodobému bezvědomí těsně před nárazem nedošlo,“ řekl žalobce.

Auto šikmo přejelo do protisměru

Podle státního zástupce znalec z oboru dopravy konstatoval, že jízda osobního vozu před nehodou, jak ji zachytila kamera, byla atypická. Vůz jel šikmo přes jízdní pruh do protisměru až do místa střetu, zrychloval na 63 kilometrů v hodině a současně svítila i brzdová světla. Rychlost tam přitom byla omezena na 30 kilometrů v hodině.

Auto jelo od novoměstského náměstí po Komenského ulici ve směru na Náchod. Takřka na úrovni hospody Rychta však už vozidlo jelo v protisměru a zachytilo chodkyni. Ta přešla po přechodu, kde jí dalo přednost jiné auto, a jednou nohou už byla na chodníku. Při zdi Rychty měli dělníci zaparkovaný finišér, do nějž senior naboural. Těsně před nárazem do pracovního stroje srazil dělníky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Video zachycující asi 50 metrů jízdy bylo nakonec rozhodující, styl jízdy totiž podle soudu neodpovídal nedbalostnímu jednání.

„Pan obžalovaný evidentně stlačoval oba pedály, plynový víc. Z toho jsme se snažili dovodit, že nemohl ovládat vozidlo. Znalkyně však vyloučila, že aktivně mačkal pedál, protože jako bezvládný ho mačkáte už svou vahou, což náš argument nepodporuje. Znalec se přiklonil k obhajobě v tom, že pokud by se řidič nevěnoval řízení, vůz by se choval podivně, uhýbal by, ale tento jel plynule šikmo,“ řekl žalobce, pro nějž jde o komplikovaný případ, jaký dosud v kariéře neměl.

Dříve se žalobce snažil dokázat, že řidič se nesprávným způsobem snažil zleva předjet auto, které dávalo přednost chodkyni.

V závěru hlavního líčení však nastínil, že pravděpodobným důvodem, proč se šofér nevěnoval řízení, mohlo být hledání klíčů. Ty se totiž podle policejních fotografií našly u plynového pedálu. Argumentem pro to, že se nevěnoval řízení, byla i výpověď jednoho z poškozených, že měl oční kontakt s řidičem těsně před tím, než ho auto srazilo.

Policie viní z nedbalosti řidiče, který vjel do lidí, jeden člověk zemřel

Přitom už posudek z oboru zdravotnictví, který si vyžádala policie, vyzníval tak, že muž žádnou indispozici neměl.

„Pro krátkodobé bezvědomí nic nenasvědčovalo ani z dřívějších lékařských zpráv, ani z vyšetření po nehodě, ale druhým dechem znalec dodává, že nelze vyloučit, že něco takového nastalo, že i takové akutní stavy jsou, které nezanechají po sobě stopu. Obhajoba toho využila,“ řekl žalobce Štěpánek.

Znalec tedy nevyloučil, že řidič mohl mít výpadek krátce před nehodou, ale těsně před srážkou už mohl být zase při vědomí. Anamnéza, EKG ani jiná vyšetření po nehodě pro bezvědomí nesvědčila.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesové faux pas: 7 věcí, které vám zničí pověst dřív, než dojdete k parketu

Plesová sezona je v plném proudu. Vydáte se letos udělat parádu?

Plesová sezona 2026 je v plném proudu a pražské sály praskají ve švech. Jenže noblesa se nekoná automaticky s nákupem vstupenky. Stačí jeden špatný detail a z hvězdy večera je terč posměchu.

14. ledna 2026  18:56

Ochránci přírody rozšířili Sedmihorské mokřady v Českém ráji o další hektar

ilustrační snímek

O další hektar rozšířil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) cennou lokalitu Sedmihorské mokřady v Českém ráji. Na nákup pozemků přispěli dárci v kampani Místo...

14. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje bez konkrétního investora

ilustrační snímek

Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora. Na dnešním...

14. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Nové mělnické středisko podpoří děti i rodiny v náročných životních situacích

ilustrační snímek

Nové mělnické středisko výchovné péče podpoří děti, mládež i rodiny v náročných životních situacích, například s výchovnými problémy, rodinnými či školními...

14. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kandidátem na rektora jihlavské vysoké školy se stal znovu Zdeněk Horák

ilustrační snímek

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na rektora současného rektora Zdeňka Horáka. Rektorem pro další...

14. ledna 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

Sčítače v Plzni odhalily oblibu cyklodopravy, chystají se nové stezky

ilustrační snímek

Statisíce průjezdů lidí na kolech a koloběžkách zaznamenaly za rok fungování dva automatické sčítače, které na frekventovaných stezkách v Plzni monitorují...

14. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Opavská škola bude mít nové dílny za 72 milionů, výuka začne v roce 2027

ilustrační snímek

Střední škola technická v Opavě bude mít nové dílny. V areálu školy je začal budovat Moravskoslezský kraj. Sloužit budou pro odborné vzdělávání budoucích...

14. ledna 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024)

Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z předloňského července. Tehdy řidič s vozem BMW v centru Nového Města nad Metují srazil chodkyni na...

14. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

ilustrační snímek

Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....

14. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Z vloupání do zlatnictví v Turnově policie obvinila dva cizince

ilustrační snímek

Z vloupání do zlatnictví v Turnově na sklonku minulého roku policie obvinila dva cizince ve věku 28 a 51 let. Ukradli šperky za 100.000 korun, zhruba polovinu...

14. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.