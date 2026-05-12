Dvě miliardy chce investovat kraj do dostupných bytů, začít může v Opočně

Tomáš Hejtmánek
  10:52aktualizováno  10:52
Stovky dostupných bytů s regulovaným nájmem chce v příštích letech vybudovat Královéhradecký kraj. Do jejich výstavby plánuje vložit až dvě miliardy korun. Vzniknout mají napříč regionem, někde i ve spolupráci s obcemi. Celková částka se navíc může ještě navýšit o státní či evropské dotace.
Inspirativním příkladem bytové výstavby je družstvo v Dobrušce, které dokončilo čtyři domy v květnu 2023. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zastupitelé schválili dokument Strategie výstavby dostupného bydlení Královéhradeckého kraje koncem března. Ten počítá s částkou 200 milionů korun po dobu 10 let. Každoročně by tak mohlo nový vzniknout kolem 50 bytů.

Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) lze i při letošních cenách postavit metr čtvereční bytové plochy za 70 tisíc korun. Průměrný 65metrový byt tak vyjde zhruba na 4,5 milionu, menší 40metrový se vejde pod tři miliony korun.

Jde o výrazně nižší částky, než za které se prodávají komerční novostavby. Kraj a obce totiž mohou při vhodném výběru lokalit výrazně ušetřit za pozemky nebo nákladné přivedení inženýrských sítí.

„Pozornost se soustředí pouze na mediálně vděčné ceny nových bytů především v Praze. Dostupné bydlení by však mělo vznikat po celé republice. Na začátku je třeba mít jediné – vhodný pozemek a vůli. Vše další, včetně financí, k dispozici je,“ konstatuje předseda ČKAIT Robert Špalek.

Kraj si od nové výstavby slibuje nejen zmírnění obrovského hladu po bytech, ale i možnost, jak přilákat chybějící pracovníky do svých organizací i dalších veřejných služeb. Zvýhodněné byty chce primárně nabízet jako benefit třeba pro nové zdravotníky, učitele nebo hasiče.

„Vnímáme jako potřebné rozvíjet bytovou politiku z důvodu udržení klíčových pracovních sil ve veřejném sektoru. Chceme udržet kvalitu veřejných služeb, protože Královéhradecký kraj je nejrychleji stárnoucím regionem v České republice. Další případný odliv produktivní pracovní síly je nežádoucí,“ míní radní kraje pro ekonomiku Jaromír Dědeček (ANO).

Podle hejtmana Petra Kolety (ANO) mají být dostupné byty určené primárně pro potřebné profese ve školství, zdravotnictví či sociální služby: „Služební byty jsou nástroj, který může pomoci ať už domovům důchodců, v nemocnicích nebo třeba ve školách.“

Kraj není developer, kritizovali

Opozice počínání krajské rady kritizovala. Stovky milionů se podle ní posílají do oblasti, s níž nemá kraj žádné zkušenosti. Strategický dokument navíc neprošel žádným připomínkovým řízením a je příliš obecný.

„Je to pár stránek, takto strategie nevypadá. Neznáte stávající stav, nemáte tam analytická data, nevíte, kolik bytů je potřeba. Kdyby to byla skutečná strategie, měli byste tato čísla,“ upozornila opoziční zastupitelka kraje a primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Další zastupitelé žádali před schválením dokumentu jeho projednání ve výborech, avšak koalice je přehlasovala.

„Nezpochybňuji myšlenku služebních bytů. Dostupné bydlení je však něco jiného a podpora dostupného bydlení není stavba bytů. Mělo by to být o usnadnění výstavby. Pokud bude kraj stavět služební byty, já z toho nadšený nejsem, protože to deformuje trh,“ mínil opoziční zastupitel a poslanec Ivan Adamec (ODS).

Podle dalších zastupitelů je koncepce nebezpečným závazkem pro další zastupitelstva. Spíše by podpořili k výstavbě bytů obce.

Přípravu projektů má na starosti Dědečkův ekonomický odbor. Odbor majetku by měl vytipovat vhodné nemovitosti a o stavbu či budoucí správu se má starat krajská správa nemovitostí, která má v gesci budovy kraje.

„Nechytejme se do pasti, že kraj bude developerem. To není úkol samosprávy. Vzhledem k tomu, že tam bude nějaké směšné nájemné, to bude obrovský průšvih,“ varoval Dědečkův předchůdce Rudolf Cogan (STAN).

Podle hejtmana však strategie budoucí zastupitele k ničemu nezavazuje. „Pojďme začít, dáme tam 200 milionů a třeba si za dva roky řekneme, že to není správný směr. Rádi bychom rozjeli minimálně dva projekty,“ prohlásil hejtman.

První na řadě Opočno a Náchod?

První byty nejspíš vzniknou v objektu bývalého internátu v Opočně na Rychnovsku, kam se přesunul dětský domov ze Sedloňova. Ten však zabral pouze přízemí, další dvě patra jsou volná.

Kraj také uvažuje o demolici budov v severním areálu Oblastní nemocnice Náchod, kde by mohly vyrůst nové bytové domy. Letos zřejmě zadá projekční práce. Přestavba některých objektů by mohla začít nejdříve příští rok.

„V Opočně jsme už přijali smlouvu o spolupráci, doladili jsme územní studii na stavebním úřadě a budeme připravovat zástavbovou studii, která by měla vymezit možnosti nového bydlení a rekonstrukce stávajících ploch. K dispozici jsou prostory v nemocnici v Bydžově,“ přiblížil radní pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO), podle něhož kraj může z vyčleněných peněz buď přestavět stávající objekty, vybudovat nové domy, či nakoupit byty od developerů.

Podle strategie by vybrané skupiny zaměstnanců získaly byty za polovinu tržního nájmu. Po 20 letech práce pro kraj by je nájemníci mohli odkoupit za polovinu odhadní ceny.

