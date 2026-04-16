Dražby parcel pro domky v kasárnách v Jičíně budou od 29. května do 9. června

Elektronické dražby 34 parcel města Jičína pro stavbu rodinných domů v atraktivním areálu bývalých kasáren začnou 29. května a potrvají do 9. června. Za parcely o velikostech od 433 do 743 metrů čtverečních si budou muset zájemci připravit nejméně 2,84 milionu až 4,87 milionu korun. Minimální příhoz bude 20.000 korun, vyplývá z dražebních vyhlášek zveřejněných na portálu veřejných dražeb.
V areálu již město prodej prvních pěti parcel pro rodinné domy schválilo, když kupce na přelomu loňského a letošního roku vybralo obálkovou metodou. Prodejem chtělo otestovat zájem o parcely. V obálkové metodě úspěšní zájemci za pozemky nabídli od 7111 do 9119 korun za metr čtvereční. Bylo to výrazně více, než město čekalo. Pro dražbu je minimální cena stejná jako u obálkové metody, tedy 6560 korun za metr čtvereční.
V desetihektarovém areálu u Valdštejnské lipové aleje by mělo vzniknout asi 200 bytů. Přibližně tři čtvrtiny z nich by měly být v sedmi bytových domech. Za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Měla by se mu tak zcela vrátit investice 274 milionů korun do infrastruktury v oblasti. S příjmem z prodeje pozemků již počítá letošní rozpočet šestnáctitisícového města.
Bývalý kasárenský areál radnice považuje za výjimečné místo pro klidné bydlení blízko centra, poblíž sportovního areálu a s veškerou infrastrukturou. Uprostřed čtvrti má být malé náměstí, v oblasti by město mělo v budoucnu postavit mateřskou školu. Oblast navazuje na prvorepublikovou vilovou čtvrť Čeřovka.
Ceny žádané městem jsou násobně vyšší, než jsou ceny pozemků nabízených jinde v Jičíně. Podle dat realitního serveru sreality.cz se aktuálně ceny stavebních pozemků v Jičíně pohybují asi od 1500 korun do 3500 korun za metr čtvereční. Jde o pozemky různých velikostí v okrajových vesnických čtvrtích města Popovice či Robousy.
Radnice chystá i dražby sedmi pozemků pro bytové domy, u nichž by aukce prvních čtyř parcel měla být v první polovině září. U posledních tří pozemků pro bytové domy město termín prodejů zatím nestanovilo.
Pokud by se některé ze 34 parcel pro rodinné domy v dražbách neprodaly, zorganizovalo by město pro jejich prodej letos na podzim novou aukci. Do prodeje radnice zatím nezařadila 12 parcel, u kterých jsou omezení, například na nich zčásti stojí garáže nebo jsou na místě bývalého bunkru. O jejich prodeji město teprve rozhodne.
Armádní areál získalo město mezi lety 2000 až 2006, později v něm zbouralo většinu budov. Územní studii a katalog domů zpracovala kancelář Cuboid architekti po vítězství v architektonické soutěži v roce 2014.
Původně měli kasárny přebudovat soukromí investoři. Ani jeden ze dvou pokusů předat lokalitu soukromníkům ale nevyšel. Město se v roce 2011 rozhodlo, že ve využití místa bude pokračovat samo.