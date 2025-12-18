Riskantní předjíždění skončilo srážkou vozů, pravděpodobný viník bez šrámu ujel

Nehoda se stala ve středu kolem 6. hodiny ráno na hlavním tahu mezi Jičínem a Mladou Boleslaví, a to v katastru Drštěkryjí, ve směru od Ohařic na Sobotku.
Nehodu podle prvotního zjištění policie způsobil dosud neznámý řidič stříbrné octavie.
„Podle dosavadního šetření tento řidič předjížděl v místě, kde je vodorovné dopravní značení zakazující předjíždění. V protisměru se mu objevilo jiné vozidlo, a aby zabránil čelní srážce, rychle se zařadil zpět do svého pruhu. Tím ohrozil předjížděné vozidlo Volkswagen Caddy, které dostalo smyk, přejelo do protisměru a narazilo do zadní části bílého vozidla Škoda Octavia,“ popsala mluvčí jičínské policie Martina Jandová.
Šofér stříbrné octavie z manévru vyvázl bez újmy a od nehody ujel směrem na Mladou Boleslav. Tím pádem porušil zákonnou povinnost.
Osádky havarovaných vozů neutrpěly žádné zranění. Alkohol policisté u dvou řidičů přítomných na místě nehody vyloučili dechovou zkouškou. Třetího účastníka kolize dál hledají.
Vyzývají tak svědky nehody, aby poskytli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejímu objasnění.
„Uvítáme také kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, která projížděla uvedeným úsekem v době nehody. Pokud máte informace, kontaktujte jičínské policisty z oddělení dopravních nehod 974 533 250 nebo volejte linku 158,“ uvedla mluvčí.
