Druhá etapa modernizace nemocnice Náchod za 1,5 mld. korun začne letos

Královéhradecký kraj vybral zhotovitele druhé etapy modernizace Oblastní nemocnice Náchod za předpokládaných až 1,53 miliardy korun. Bližší informace k výsledku tendru zástupci hejtmanství nesdělili s odkazem na lhůty pro podání odvolání či námitek. ČTK o tom dnes informoval mluvčí kraje Dan Lechmann. Zahájit investici chce kraj letos. Stavba by měla trvat 39 měsíců. Celková investice je v objemu okolo 1,7 miliardy korun, vybavení se odhaduje na 200 milionů.
"Radní Královéhradeckého kraje na svém dnešním zasedání schválili výsledek veřejné zakázky na stavbu druhé etapy modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Podrobnosti o výsledku veřejné zakázky kraj zveřejní nejdříve za dva týdny po uplynutí zákonné lhůty pro podání odvolání či námitek," řekl dnes ČTK Lechmann.
První etapu modernizace náchodské nemocnice kraj dokončil v roce 2020, stavební náklady na vybudování dvojice nových pavilonů J a K dosáhly 1,4 miliardy korun bez daně.
Ve druhé etapě na místě pavilonu D a E v areálu nemocnice vznikne nový objekt, současně se počítá s vybudováním centrální haly a dalšími stavebními úpravami v trojici sousedních pavilonů. V novém pavilonu má být například oddělení onkologie, rozšíří se prostory pro ambulance nebo interní lůžkové oddělení a vznikne také laboratorní patro.
Cílem modernizace je přestěhování veškerých oddělení a provozů z horního areálu nemocnice do dolního. Díky tomu bude zdravotnická péče centralizovaná.
Oblastní nemocnice Náchod je největším zdravotnickým zařízením Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který krajské nemocnice v regionu zastřešuje. Nemocnice Náchod v základních oborech zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250.000 obyvatel.