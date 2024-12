Hradec chce stavět dostupnější družstevní byty, odpadly by obří hypotéky

V Hradci se staví jako o závod, sehnat však nový byt, kde čtvereční metr stojí pod sto tisíc korun, je prakticky nemožné. Majitelé se většinou musí smířit s hypotékou na desítky let. Město proto bude testovat novinku, jež by pořizovací cenu měla o něco srazit. Po vzoru Liberce a dalších měst chce i Hradec kooperovat s bytovými družstvy.

Začít chce zostra. Bez obvyklých studií, expertiz a dlouhých debat nabízí k prodeji svůj vlastní pozemek o rozloze přes pět tisíc metrů čtverečních, a to s jednou základní podmínkou. Investor se musí zavázat ke stavbě domu pro družstevní bydlení.

Takových bytů by na městském pozemku mohlo do čtyř let vyrůst několik desítek, možná kolem stovky. Projekt ještě neexistuje, ale je jisté, že objekt by měl dosahovat výšky šesti pater. Začne se stavět na pozemku v sousedství sídla dopravního podniku.

Chystá se prototyp

„Je to první hradecký prototyp dostupného bydlení. Pokud se osvědčí, rádi bychom v tom pokračovali. Chceme si to vyzkoušet, poté můžeme uvažovat o tom, že bychom sami byli účastníky družstva majících několik bytů. Město do toho nevkládá žádné peníze, samo nestaví. Dalo by se to velmi hezky realizovat například v severní zóně. kde má vyrůst až tisíc bytů,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast správy města.

Pro severní zónu už existuje architektonický koncept, který v místě větším než Labská Kotlina I počítá s výstavbou 36 bytových domů, mateřské školy, domů s pečovatelskou službou, dále s komerčním výškovým projektem a se zastávkami MHD.

Prodej pozemku u dopravního podniku v listopadu schválili zastupitelé. Město odhaduje, že by jej investorovi mohlo předat do konce roku 2025 po získání povolení záměru a že další tři roky by trvala stavba. Kromě podmínky realizace družstevního bydlení musí developer doložit, že už postavil alespoň tisíc bytů, a také mít zkušenosti s budováním jednotek pro družstvo. Město tedy hledá velkou a zkušenou firmu.

Spekulanti snad ostrouhají

„Hledali jsme cesty jak podpořit bydlení v Hradci Králové. Jednou z možností je podpora družstevního bydlení, které umožní získat bydlení lidem bez pořízení hypotéky,“ uvedl Pavel Vrbický.

Příliš se neobává ani rizika, že nové byty ve Věkoších skoupí spekulanti a z družstevních se stanou byty investiční: „Podívali jsme se, kdo Hradci si ve městě kupuje nové byty. S překvapením jsme zjistili, že to jsou mladí Hradečané s trvalým bydlištěm ve městě. Myslím tím i byty za 90 až 100 tisíc korun za metr čtvereční. A tak se moc neobávám, že by nastoupil nějaký pražský developer a měl chuť skoupit zrovna družstevní byty.“

Vedení města věří, že pilotní projekt družstva pomůže k bydlení rodinám, které mají obavy z hypotéky. „Nejste vlastníkem, ale družstevníkem a splácíte podíl na bytu. Krása dostupného bydlení je v tom, že se vyhnete hypotéce, protože si ji neberete vy, ale družstvo. Nemusíte splňovat podmínky hypotéky, tedy i já si tam můžu koupit byt, ačkoli bych hypotéku na 40 let už nedostal,“ usmál se náměstek primátorky.

Přes 120 tisíc za čtvereční metr

V Hradci je po bytech obrovská poptávka. Je lhostejné, zda to je bydlení sociální, družstevní, či nájemní. Chybí vše. Za posledních 12 let se o několik set smrskl i počet bytů městských, které z více než poloviny slouží seniorům a zdravotně hendikepovaným, ze čtvrtiny pro klasické nájemní bydlení a z 20 procent jako startovací bydlení či pro rodiny s dětmi.

Sháňka po bytech vyšponovala ceny. Investor si běžně řekne o více než sto tisíc korun za metr čtvereční, v některých případech cena přesahuje i částku 120 tisíc korun. I tak drahé byty se však prodávají poměrně dobře.

K nejlukrativnějším patří rezidence U Sadů, která v ulici Na Střezině v sousedství Šimkových sadů nabízí 54 bytů. Ačkoli i 35metrový 1+KK tu stojí více než 4,2 milionu korun, prodána nebo rezervována jich je už více než třetina.

Podobným příkladem je rezidence Kristian, která roste na Moravském Předměstí za vilou Cristina. Většina z 52 bytů v právě realizovaném vchodu A je prodána. Necelých 50 metrů čtverečních je k mání za 5,1 milionu, opravdu velkorysý byt 4+kk stojí téměř 12 milionů. Dohromady tu přibude 149 bytů, 213 parkovacích stání i 1830 čtverečních metrů balkonů, teras nebo lodžií. Podle investora dojde také k revitalizaci stávajícího hřiště, které dál zůstane v majetku města, a přibude další dětské.

Další stavby bytových domů se chystají u Harmonie I na Moravském Předměstí i u blízkého obchodního střediska Hvězda, které projde revitalizací. Přes 60 nových bytů bude k dispozici v rezidenci Thera v Kuklenách. Mluvit se začíná také o proměně obřího areálu bývalého ZVÚ. V někdejší Škodovce by mohlo vzniknout až tři tisíce bytů.