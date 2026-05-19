Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

  14:02
Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však vlajka vyvolala prudké střety.
Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a transfobii. (17. května 2026)

Vyvěšení vlajky schválili městští radní. Podle mluvčí Kateřiny Rohlíčkové byl prapor nad hradeckým magistrátem pouze v neděli 17. května, poprvé se tak stalo už loni.

Mezinárodní den odkazuje na událost z roku z roku 1990, kdy Světová zdravotnická organizace vyškrtla homosexualitu z Mezinárodní klasifikace nemocí.

Pod celkem nevinným příspěvkem na facebookovém profilu Hradce Králové se utkaly davy odpůrců vlajky s jejími podporovateli. Značnou část debaty však zvládla vybudit jediná mladá žena.

„Primátorka si očividně neuvědomuje v té své makovičce, že čím víc toto bude věšet, tím víc podporuje v lidech právě homofobii. Já teda nevím. Ale ještě jsem neviděla heterosexuála, který by připomínal, že hetero je normální. A za mě? Ano, mám ráda svoje homosexuální kamarády, ti jsou ale normální a nemají potřebu to hlásat do světa „vlaječkama“... Fakt už se tam vzpamatujte na tom magistrátu,“ ulevila si Klárka B.

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a transfobii. (17. května 2026)

Debatérka prohlásila i to, že „to nejsou všechno špatní lidé, gayové a lesby jsou relativně jako my“. Vzápětí se opřela do primátorky Pavlíny Springerové (HDK), na které jí vadí, že „se zastává i těch dalších 200 písmenek za ´LG´“. Víckrát pak připomněla soukromí političky.

Už v minulosti primátorka totiž zveřejnila, že žije v dlouholetém vztahu s ženou a dětmi.

Primátorku jsme oslovili se žádostí o reakci, na její vyjádření čekáme.

I další se proti duhové vlajce ohrazovali. „Utlačovaní? Za mě ta vlaječka znázorňuje pochopení, že i nemocní lidé jsou mezi námi. Bohužel,“ napsal Radek P.

Zvedly se však hlasy proti. „Odborné lékařské a psychologické společnosti po celém světě se shodují, že homosexualita je zcela přirozenou a normální variantou lidské sexuality. I mezi zvířaty se dokonce vyskytuje a ty si těžko řeknou, že je zrovna cool být na stejné pohlaví. Psychické problémy můžou nastat právě kvůli lidem, kteří je haní, a ne proto, že mají jinačí sexuální orientaci,“ namítla Kristýna Z.

„Víte, co je opravdu zvláštní? Že každý homofob má zástupy homosexuálních kamarádů, když je třeba,“ přidala se Petra N.

Filip H. připojil celý přehled pojmosloví kolem LGBT+ a káral debatérku, že míchá hrušky s jablky, když podporu této komunitě směšuje s „x miliony pohlaví“. Vysvětloval jí, kdo jsou transvestité, transsexuálové, co znamená být nebinární a podobně.

„Máme zalézt do nory?“

„Je to den proti homofobii. Nevím, jestli se jedná o nemoc, ale zdravé to není,“ pošťouchl Jiří D. debatérku, která vsadila na negativní tón.

Jedna žena připojila svou zkušenost, kdy její sexuální orientace neustále přichází napřetřes. „Já jsem zažila doby, kdy bylo „normální“ držet to v tajnosti. Na obyčejný dotaz kolegy, co budeš dělat o víkendu, jsem vymyslela výmluvy nebo debilní formulace typu „moje drahá polovička“. A takových situací je milion, ale vás to ani nenapadne. Přijede řemeslník a hned se stará, kde mám manžela, ve škole, u doktora, u účetní, ... (mám dítě), všude musím vysvětlovat své osobní věci dodnes,“ povzdychla si Jana T.

„Taky bych byla radši, kdyby se do mě lidi prostě nes*ali a zároveň bych nebyla v právním vakuu. Takže co je to zviditelňování? Máme zase zalézt do nory a předstírat, že neexistujeme?“ tázala se Jana T.

Chybí česká vlajka

Další vlna nevole se na vedení Hradce snesla kvůli tomu, že duhová vlajka se ocitla v sousedství ukrajinské. Hanlivě se vyjadřovali o „hadrech“, mezi kterými chybí česká vlajka.

„Já se asi přestěhuju do toho Ruska, tady to brzy pochcípá a říkám si, že dobře tak, že ČR zanikne a i zbytek bílé populace v Evropě,“ lamentoval Filip M.

Někteří uznali, že slavit Mezinárodní den proti homofobii se hodí už kvůli tomu, co post na Facebooku vyvolal.

„Z těchto komentářů je zřejmé, že tento den je opravdu důležitý. Protože buzny můžou za záplavy, ničí cizí rodiny tím, že přijdou do rodiny a řeknou, ´přišel jsem vám zničit rodinu´ a táta s ním jde. A pak tu je naše populace, co říká: já jsem tolerantní, ale lezte raději kanálama,“ zhodnotil Martin J.

