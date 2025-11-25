Strop se propadl v domě na Pražském Předměstí v Husově ulici, která vede starší zástavbou nedaleko náměstí, a to mezi okružními křižovatkami u Teska po odbočku na Josefov. Místní volali hasiče před 19:30.
„Jedná se o dvoupodlažní bytový dům. Hasiči byli na místě první. Dva lidé už byli venku, nikdo se nezranil. Spolupracovali jsme tam se statikem, který zejména zcela vyloučil z užívání první patro,“ řekl mluvčí krajských hasičů Ondřej Čuhanič.
Policie neshledala protiprávní jednání, proto se poškozeným domem nezabývá.
Husova ulice
