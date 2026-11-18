Požár domu v Orlickém Záhoří na Rychnovsku způsobil škodu okolo 3,5 milionu korun. Když přijeli hasiči na místo, nikdo v domě nebyl. Oheň zasáhl střechu objektu, nikdo nebyl zraněn, vyplynulo z informací na webu hasičů. S požárem bojovali v noci na dnešek. Hasiči příčiny požáru zjišťují.
"K požáru střechy v Orlickém Záhoří vyjížděli hasiči 22 minut po půlnoci. V době příjezdu profesionálních hasičů na místo byl již objekt zcela zachvácen požárem. Hasiči se proto nejprve zaměřili zejména na ochranu okolních objektů," uvedli hasiči.
Pod kontrolu požár dostali dnes v 1:46 a jeho likvidaci oznámili půl hodiny před polednem.