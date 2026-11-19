Doprava dvou vánočních stromů omezí v úterý 24. listopadu parkování a dopravu v centru Hradce Králové. Na Velkém a na Masarykově náměstí a v ulicích Havlíčkova, Mýtská a V Kopečku bude platit zákaz zastavení s omezením parkování. Hradecké Technické služby převozy stromů naplánovaly na ráno a dopoledne. Doprovod konvoji zajistí městská policie, uvedla dnes radnice. Ozdobené stromy radnice rozsvítí o první adventní neděli 29. listopadu v 18:00.
Nejprve Technické služby přivezou na Velké náměstí přibližně šestnáctimetrovou jedli, kterou dřevorubci uříznou v soukromé zahradě ve čtvrti Malšova Lhota. Trasa kamionu se stromem povede ulicemi Lhotecká, Úprkova a Nezvalova. Podobně vysoký stříbrný smrk pro Masarykovo náměstí bude z obce Lužany na Hradecku. "Náklad pojede do krajského města po silnici I/33 vedoucí na Jaroměř. Z Koutníkovy ulice bude pokračovat do Průmyslové a Resslovy ulice a přes křižovatku s třídou Karla IV. až na Masarykovo náměstí," uvedl mluvčí Technických služeb Patrik Palátka.
Po usazení stromů se technici pustí do jejich zdobení. Každý z nich rozzáří přes 3000 světelných bodů a doplní přibližně 350 denních ozdob. Výzdoba bude letos o něco bohatší, na stromě na Velkém náměstí by mělo přibýt 50 stříbrných vánočních koulí. S vánočními stromy Technické služby 29. listopadu rozsvítí i vánoční výzdobu po celém městě.