Do online hlasování se zapojilo 282 obyvatel. Město na projekty vyčlenilo dohromady milion korun, realizovat se budou v příštím roce.
Ve Dvoře Králové vyhrálo hřiště a bezpečný průchod
Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...
VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě
Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.
Vyjádření fotbalového klubu o jednání s Lukášem Urbancem
Exota Olomouc nabídne největší papoušky světa i vzácné exotické ptáky
Největší papoušek světa ara hyacintový, tukani s ohromnými zobáky i vzácní papoušci krátkoocasí budou patřit k lákadlům mezinárodní výstavy Exota Olomouc,...
Praha hlásí za týden dalších 40 případů žloutenky. Začne jako viróza, končí v IKEM
I jedenáct dní po spuštění společné osvětové kampaně hlavního města a pražské hygienické stanice proti šíření žloutenky typu A počet nakažených Pražanů roste. Během uplynulého týdne přibylo dalších...
Michal David bude hvězdou Nákupního discopříběhu v centru Zlína
Stavba venkovního florbalového hřiště a úpravy, které zajistí bezpečný průchod kolem zimního stadionu, zvítězily v 5. ročníku participativního rozpočtu ve Dvoře Králové nad Labem.
Za zranění při pokusu o přechod hranice dostane Němec 85.500 korun, potvrdil ÚS
Němec Thomas Bartsch vysoudil 85.500 korun jako odškodné za zranění způsobené při pokusu o přechod železné opony směrem na Západ. Českoslovenští pohraničníci...
Energetika, průmysl a stát musí spolupracovat, shodli se experti na prvním fóru Svazu energetiky ČR
V testovaných vzorcích přibývá kokainu, uvádí nemocnice. Droga je dostupnější
Nejčastější tvrdou drogou, kterou zdravotníci Pardubické nemocnice odhalí při screeningových testech, zůstává pervitin. V poslední době ale přibývá případů, kdy testy odhalí i kokain.
Pomoc po povodních zpožďuje vleklá byrokracie. Někde na dotace stále čekají
Opava dostala první peníze v červenci, Krnov tento týden, Bohumín a hejtmanství ještě čekají. Zhruba rok po povodni do Moravskoslezského kraje míří peníze z dotačního programu na obnovu obecního a...
Na terminálu MHD v Liberci bude v sobotu za plného provozu klavírní koncert
Nezvyklé využití bude mít v sobotu terminál MHD v dolním centru Liberce, který je třetí nejvytíženější zastávkou městské hromadné dopravy v republice. Bude tam...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Vůz ráno na D2 na Břeclavsku srazil chodce, muž na místě zemřel
Vůz dnes nad ránem na Břeclavsku na 53. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno srazil chodce, muž na místě zemřel. Provoz je omezený, jezdí se jedním z jízdních...
Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu
Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý...