Ve Dvoře Králové vyhrálo hřiště a bezpečný průchod

Stavba venkovního florbalového hřiště a úpravy, které zajistí bezpečný průchod kolem zimního stadionu, zvítězily v 5. ročníku participativního rozpočtu ve Dvoře Králové nad Labem.
Do online hlasování se zapojilo 282 obyvatel. Město na projekty vyčlenilo dohromady milion korun, realizovat se budou v příštím roce.

