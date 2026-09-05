Už teď soukromá Galerie minerálů ve Dvoře Králové patří s výstavní plochou 1 600 metrů čtverečních mezi největší instituce svého druhu v Evropě.
Když majitel galerie Luboš Blaha, který vlastní velkoobchod s drahými kameny, expozici v roce 2021 otevřel, neměl velká očekávání.
„Galerii jsem stavěl hlavně proto, abych měl kam umístit svou sbírku. Myslel jsem si, že bude chodit dvacet návštěvníků denně a že to bude stačit. Zájem je ale velký, v létě tu máme i víc než tři sta lidí za den,“ říká podnikatel, jenž minerály v Česku i zahraničí sbírá přes čtyřicet let. Za tu dobu vytvořil soukromou kolekci, která nemá obdoby.
V současnosti si lze ve 150 vitrínách prohlédnout na šest tisíc drahých kamenů z celého světa.
„Předpokládám, že i díky dálnici D11 bude návštěvníků dál přibývat, hlavně z Polska. Mám ještě spoustu kamenů, které jsem nevystavil, protože se do galerie už nevejdou. Je škoda je mít jen ve skladech,“ poznamenává Luboš Blaha. Dosud nevystavené exponáty má uložené na několika místech.
Dva měsíce na hrubou stavbu
Galerie stojí v místě bývalé skládky. Třicet metrů dlouhá dvoupodlažní přístavba bude stejně jako stávající objekt založena na pilotech. Na konci srpna začala stavba příjezdové cesty.
„Za dva měsíce by měla stát hrubá stavba, s otevřením nové části počítám příští rok v létě,“ uvádí sběratel. Galerie zůstane během výstavby pro veřejnost dál přístupná.
Po dokončení přístavby se výstavní plocha rozroste na 2 200 čtverečních. Luboš Blaha chce do nového křídla dát sto vitrín, celkový počet vystavených minerálů vzroste na deset tisíc.
„V horním patře bude pokračování české expozice. Chci představit také minerály z dalších domácích lokalit včetně Moravy a Podkrkonoší,“ říká.
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V přízemí dostanou prostor drahé kameny ze zahraničí, například z Brazílie nebo Afriky. Za pět let galerii minerálů na okraji Dvora Králové nad Labem navštívilo přes sto tisíc návštěvníků.
„Čekal jsem, že budou jezdit hlavně odborníci a sběratelé, ale většina lidí přichází ze zvědavosti. Opravdu jsem nepředpokládal, že u nás je tolik lidí, které zajímají drahé kameny,“ přiznává majitel galerie. Kvůli rostoucímu zájmu letos rozšířil parkování o pronajatou louku.
Luminiscenční sál i kostry ještěrů
Kromě vzácných kamenů galerie vystavuje i paleontologické nálezy. Od roku 2023 je v ní k vidění víc než čtyři metry dlouhá kostra pravěkého mořského plaza mosasaura sestavená z dvou set kostí. Loni v prosinci expozici doplnila lebka mosasaura, s délkou 1,5 metru patří mezi největší nálezy svého druhu.
Od letošní zimy si návštěvníci v nově zpřístupněném sále mohou prohlédnout téměř kompletní kostru mořského ještěra plesiosaura.
Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará víc než 70 milionů let. Kostra je složena z 268 kostí, rekonstruovat se povedlo 85 procent původního stavu. Dvorský sběratel ji přivezl ze Západní Sahary.
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V loňském roce Galerie minerálů otevřela luminiscenční sál, v nevelké místnosti vzácné kameny pod ultrafialovým zářením mění barvu. Z velké části je dokončená venkovní expozice, která se rozkládá na ploše půl hektaru. Vedle solitérních kamenů, jako je šestitunový vápenec s krystaly aragonitu a kalcitu z lomu Vitošov u Mohelnice, jsou vystaveny důlní vozíky.
Součástí je stanoviště se čtrnácti káděmi pro rýžování pyritů a českých granátů, které se stalo vyhledávanou atrakcí.
„V příštím roce to chci ještě rozšířit, protože v některých dnech je tady návštěvníků tolik, že už to nestačí,“ poznamenává Luboš Blaha. V letní sezoně sběratel několikrát týdně před návštěvníky rozřezává diamantovou pilou pecky křišťálů a achátů, které si lze zakoupit.