Zraněného pod hrází přehrady Les Království tentokrát oživovali marně

K nalezenému muži vyjeli hasiči i zdravotníci v pondělí kolem 8:20. Záchranáři také povolali vrtulník.
„Prováděli jsme resuscitaci, ale poranění byla natolik závažná, že se pána nepodařilo oživit,“ řekla mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
„Pod hrází přehrady byl nalezen muž bez známek života. Při ohledání na místě kriminalisté nezjistili žádné podezřelé okolnosti ani to, že by na smrti muže měla podíl další osoba. Nařídili jsme soudní pitvu, aby se zjistila příčina úmrtí,“ sdělila mluvčí hradecké policie Andrea Muzikantová.
Na místě byli hasiči z Bílé Třemešné. Zdravotníci tam měli lékařskou a záchranářskou posádku z Trutnova i leteckou záchrannou službu.
Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu
Začátkem dubna spadl z hráze asi dvacetiletý muž, který utrpěl zranění hlavy a páteře. Záchranáři ho ošetřovali již pod hrází, pak ho hasiči výtahovým systémem transportovali na silnici. Vrtulník ho přepravil do hradecké nemocnice.
Hráz je nad terénem ve výšce přes 32 metrů. Přehrada na Labi pochází z roku 1920.