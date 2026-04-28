Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro hloubkové potápění. Bazénové centrum za odhadovaných 420 milionů korun by chtěla Modrá studna postavit u městského Tyršova koupaliště. Patnáctitisícový Dvůr Králové krytý plavecký bazén nemá, potápěčské centrum tohoto typu v Česku není.
"Podpis smlouvy posouvá pomyslnou realizaci výstavby krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem zase o krok dál," uvedl starosta Jan Jarolím (ANO). Dokument, který schválilo zastupitelstvo na březnovém zasedání, vymezuje podmínky a postup další přípravy investičního záměru Modré studny a také zapojení města do projektu.
Podle majitele Modré studny Petra Havlíka projekt již nestojí na vodě, ale na odpovědnosti, ochotě a odvaze obou stran pokračovat. "Teď budou následovat jednání s investory, potom architektonická studie, další průzkumy a teprve poté proces stavebního povolení," uvedl. Dříve Havlík odhadl, že při optimistickém vývoji by stavba mohla začít v roce 2028 a otevřít se do konce roku 2030.
Město za vklad v hodnotě maximálně 35 milionů korun získá ve společnosti Modrá studna podíl 15 procent. Zatím je jediným vlastníkem Modré studny dvorský podnikatel Havlík. Hlavní část městského vkladu budou tvořit pozemky pro stavbu bazénového centra, náklady na hydrogeologický průzkum a podíl na stavbě infrastruktury.
Město do projektu vstoupí majetkově včetně pozemků teprve poté, co investor získá pravomocné povolení záměru a bude schválena navazující projektová dokumentace. Převod pozemků bude podle radnice nastaven tak, aby bylo možné je v případě neuskutečnění projektu snáze vrátit zpět do majetku města.
Záměr postavit krytý bazén a centrum hloubkového potápění se 40 metrů hlubokým bazénem představil Havlík na konci roku 2024. Město loni u koupaliště získalo pozemek, na kterém by mohlo bazénové centrum vzniknout. V prosinci zastupitelé schválili změnu územního plánu, která řeší záměr Modré studny a také možný rozvoj jižní části areálu zoo pro rozšíření afrického safari. Letos v lednu město, investor a dvorská zoo uzavřely dohodu o spolupráci, která řeší vzájemnou komunikaci a koordinaci plánů v oblasti u Tyršova koupaliště.
Budoucí provoz plaveckého bazénu by měl být podle Havlíkova dřívějšího vyjádření díky potápěčskému centru ziskový. "Speciální hluboký bazén bude sloužit pro trénink sportovně-rekreačního freedivingu a také pro výcvik potápění s dýchacím přístrojem," uvedl Havlík. Profesionální potápěči hasičů, policie, báňské a vodní záchranné služby a armády podle něj v Česku zatím nemají adekvátní zázemí pro hloubkový trénink a certifikace. Plavecký bazén by měl mít délku 25 metrů a šest drah.
V okolních zemích je bazén pro hloubkové potápění od roku 2020 v Polsku. Potápěčský výcvikový komplex Deepspot ve městě Mszczonów poblíž Varšavy má bazén hluboký 45,5 metru.