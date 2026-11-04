Dvůr Králové n.L. má nového starostu Víta Zlámala z ODS,vystřídal Jarolíma z ANO

Starostou patnáctitisícového Dvora Králové nad Labem se stal Vít Zlámal (Máme rádi Dvůr – ODS a nezávislí), místostarosty jsou Dušan Kubica (Sportovci pro Dvůr) a Daniel Gabrle (Máme rádi Dvůr – ODS a nezávislí). Zlámal ve funkci vystřídal dosavadního starostu Jana Jarolíma (ANO), informovali zástupci radnice. Ustavující zasedání městského zastupitelstva se konalo 3. listopadu. Radniční koalice má v 21členném zastupitelstvu 12 mandátů.
"Zvolení starostou města je pro mě velikou ctí a především velikou zodpovědností. Věřím, že budeme ve vedení města fungovat jako tým a táhnout za jeden provaz," sdělil Zlámal.
Doufá i ve spolupráci napříč celým zastupitelstvem. "Chceme rovněž otevřeně komunikovat s veřejností a společně hledat řešení, která budou město posouvat dopředu," uvedl Zlámal. Bude mít na starosti správu majetku, územní plánování, moderní technologie a informatiku, provoz úřadu, občanské záležitosti, vztahy k veřejnosti, spolupráci s partnerskými městy a krizové řízení.
Místostarosta Dušan Kubica se bude věnovat ekonomice města včetně rozpočtu, hospodaření a kontroly, strategickým materiálům města, dotační politice, školství a vzdělávání, kultuře, sociální oblasti, sportu a tělovýchově a cestovnímu ruchu.
"Místostarosta Daniel Gabrle bude mít na starosti investiční akce města, technické služby města, dopravu, památkovou péči a životní prostředí," uvedla mluvčí radnice Miroslava Kameníková.
V sedmičlenné radě města kromě starosty a obou místostarostů usednou Jan Jiráček a Lucie Rulf (oba Máme rádi Dvůr – ODS a nezávislí) a Radan Černý a Stanislav Ježek (oba Sportovci pro Dvůr).
"Zastupitelé také pověřili místostarostu Kubicu zastupováním města v orgánech spolku MAS Královédvorsko. Řízením Městské policie Dvůr Králové nad Labem pověřili radního Jana Jiráčka," uvedla Kameníková.
Předsedou finančního výboru se stal Ondřej Mikeš, členy byli zvoleni Eduard Jirásko, Edita Vaňková, Tomáš Pilař a Alexandra Jiřičková. Předsedou kontrolního výboru se stal Josef Pojezdný, členy byli zvoleni Jan Bém, Jan Pavlis, Jiří Schreiber a Martina Jarolímková.
Nové vedení města se chce především zaměřit na rekonstrukce městského majetku a pohnout s některými dlouho slibovanými investičními akcemi. Z větších projektů zmínil starosta například zahájení revitalizace Tyršova koupaliště nebo vybudování nového zázemí Domova dětí a mládeže.
Říjnové komunální volby vyhrálo uskupení Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí se ziskem sedmi mandátů. Na druhém místě skončili Sportovci pro Dvůr s pěti mandáty a na třetím hnutí ANO, získalo čtyři mandáty. Do zastupitelstva se dostalo také uskupení Síla Dvora s podporou Starostů a nezávislých, které má tři mandáty a koalice Zelených, Pirátů, lidovců a nezávislých nazvaná Klíč ke Dvoru má dva mandáty.