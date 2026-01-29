Hlavním investorem bude Povodí Labe. Město bude mít v lednu hotovou projektovou dokumentaci a začne jednat s majiteli pozemků.
Projekt kombinuje technická opatření s úpravou nábřeží a veřejných prostranství. Patnáctitisícové město by měl chránit před víc než stoletou vodou.
„Jde nejen o bezpečnost, ale také o proměnu prostoru kolem řeky tak, aby byl příjemnější pro život. Území by mohlo být lépe využito,“ řekl dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).
Protipovodňová opatření mají vzniknout na úseku Labe od Pušova splavu až po areál čističky odpadních vod. Ochrání území o rozloze sto hektarů.
V jižní části města se výška bariér bude pohybovat od 0,7 metru po 1,6 metru, na pravém břehu Benešova nábřeží zábrana odpovídá výšce stávajícího zábradlí. V severní části města projektanti navrhují bariéry vysoké 0,4 až 1,7 metru.
Většinou to budou pevné betonové zdi, v některých místech doplněné o mobilní hrazení. U čističky odpadních vod má vzniknout přírodní val a stěna ze štětovnice.
Začínáte od prostředka, říkají místní
Nejproblematičtějším místem je betonová lávka na Benešově nábřeží, která se při velké vodě mění ve špunt.
„Počítáme s hydraulickou lávkou, která se bude v době záplav zvedat, a nebude tak tvořit bariéru jako stávající lávka,“ sdělil Filip Musálek z brněnského ateliéru M2AU, jenž se společností Sterplan zpracovává projektovou dokumentaci.
Kromě toho počítají s úpravami a vysvahováním některých levobřežních úseků Labe, stávající kamennou nábřežní zeď nahradí pozvolný sestup k vodě s říčními balvany, pobytovými schody či s herními prvky.
Před střední průmyslovou školou má vzniknout park. Záměr obsahuje také vybudování suché nádrže Netřeba nad areálem safari parku, která bude schopná zachytit dvacetiletou povodeň.
Na veřejném projednání v Hankově domě někteří obyvatelé Strže upozornili na to, že pro tuto městskou část jsou navržená opatření nedostatečná. Začínají až u Pušova splavu, zahrádkářská kolonie, zástavba rodinných domů v ulici Ke Skále a garáže nebudou před velkou vodou chráněny.
„Zapomnělo se na lidi ve Strži. Máme tam rodinné domy, a vůbec se to neřeší. Labe teče ze severu na jih, vy začínáte od prostředka,“ zaznělo z úst obyvatel Strže. Podle města se tato část bude řešit až v další etapě.
Celkové náklady projektanti odhadují na 680 milionů korun. Hlavním investorem protipovodňových opatření bude Povodí Labe, se kterým město na projektu spolupracuje.
„Je to odhad odpovídající tomuto projektovému stupni. V rozhodující míře náklady nepůjdou za městem, jsou k dispozici dva dotační tituly ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, kde se dají čerpat finance,“ informoval Libor Sychra ze společnosti Sterplan.
Termín zatím neexistuje
Povodí Labe už dříve potvrdilo, že pokud město splní podmínky pro zařazení akce do dotačního programu, je státní podnik připraven investovat do protipovodňových opatření.
„V tuto chvíli žádný termín zahájení realizace neexistuje, to je v této fázi příprav ještě velmi předčasné,“ sdělil tiskový mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
21. srpna 2024
Jednou z podmínek je majetkoprávní vypořádání. Dvůr Králové chce s majiteli pozemků začít jednat hned zkraje letošního roku, bude potřebovat jejich souhlas s plánovanými opatřeními.
„Město nevlastní všechny pozemky, vypořádání s majiteli může zabrat rok. Do dvou let by to mohlo být připravené, Povodí Labe v těchto případech do pěti let zahajuje stavbu,“ naznačil místostarosta Jan Helbich.
Nejhorší povodeň Dvůr Králové zažil v roce 2000, ohrozila více než 500 domů a tři tisíce obyvatel. Město bylo zařazeno do oblastí s významným povodňovým rizikem. Dvůr Králové projekt připravuje od roku 2021, kdy nechal zpracovat studii proveditelnosti.
Loni radnice vysoutěžila zpracovatele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí za 8,8 milionu korun bez daně. Zatím posledním opatřením, které má chránit město před velkou vodou, je suchý poldr v části Žireč. Stavbu nádrže o objemu téměř 170 tisíc metrů krychlových Povodí Labe dokončilo v létě 2024, stála více než 26 milionů korun.