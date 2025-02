Dvorská průmyslovka je fakultní školou, pomohl jí kybernetický polygon

Pracovníci z Vysokého učení technického (VUT) v Brně zase na dvorské škole jako první v kraji předvedli simulátor pro řešení kybernetických útoků na průmyslovou a energetickou infrastrukturu.

Polygon pro 24 žáků, který byl otevřen loni v dubnu v bývalém ředitelském bytě, má vlastní počítačovou síť oddělenou od školní. Hackerské útoky a ochranu před nimi studenti trénují na funkčním modelu výrobní linky nebo na plicním ventilátoru. Pracoviště vybavené špičkovou výpočetní technikou slouží také pro cvičení státních složek, z toho důvodu má oddělený vchod.

Podle odborníků je zázemí dvorské průmyslovky srovnatelné s vysokoškolskými.

„Pro tuto fázi edukace to je špičkové vybavení, polygon má jednoznačně parametry vysokoškolského pracoviště,“ uvedl docent Josef Horálek z katedry informačních technologií hradecké fakulty.

Podle ředitele průmyslovky Petra Vojtěcha se rozvine spolupráce s univerzitou v několika rovinách: „Polygon poslouží pro vzdělávací a výzkumné účely fakulty informatiky, pokusíme se zpracovat společný rozvojový projekt i vzdělávací aktivity pro další podobně zaměřené střední školy v kraji.“

Pro královédvorskou školu je navázání spolupráce s hradeckou univerzitou dalším milníkem.

„Jednak je to otázka prestiže, jednak chceme výuku kybernetické bezpečnosti posunout o další stupínek. Kolegům z Hradce Králové můžeme nabídnout naše prostory,“ řekl Vojtěch.

Univerzita nemusí pořizovat laboratoř

Průmyslovka na nábřeží Jiřího Wolkera je první středoškolskou institucí, se kterou fakulta informatiky a managementu naváže takto úzké partnerství.

„Bude to intenzivní spolupráce v rámci laboratoří, experimentálních činností a podpory, aby studenti chodili na naši fakultu s vyšší úrovní znalostí a kompetencí. Hodně důležitá je podpora školy, aby studenty na to připravila a namotivovala,“ poznamenal Josef Horálek.

Fakulta informatiky počítá s využitím zdejších specifických laboratoří s funkčními modely, které jsou specializovány na průmyslovou automatizaci. „Máme celou řadu výzkumných projektů zaměřených na energetiku, je zbytečné pořizovat celou laboratoř v Hradci Králové, když je ve Dvoře Králové. Může to fungovat i obráceně,“ míní Horálek.

Výhodou podle něj je, že přechod absolventů na vysokou školu bude díky praxi, kterou získají na dvorské průmyslovce, mnohem snazší: „Některé studenty už na naší fakultě máme. Protože přicházejí připraveni, můžeme jim nabídnout expertní věci. Například spolupracují na síťových programech, které se běžně dělají až v navazujícím, nebo dokonce doktorském studiu.“

Simulace hackerských útoků

Odborníci z brněnské VUT na dvorské škole v prosinci představili unikátní vzdělávací platformu BUTCA, kterou vyvinuli. Kybernetická aréna díky realistickým scénářům posouvá praktickou výuku kybernetické bezpečnosti na novou úroveň. Simuluje hackerské útoky na průmyslovou a energetickou infrastrukturu.

„Připravili jsme scénář na ochranu chytrých elektroměrů, což je aktuální téma. Energetické společnosti potřebují bezpečnostní techniky, specialisty a analytiky. Cílem cvičení bylo provést hackerský útok a odpojit zákazníka od elektřiny,“ popsal Tomáš Lieskovan, vědecký pracovník Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno.

Průmyslovka byla první školou v Královéhradeckém kraji, která měla možnost se simulátorem se seznámit. Spolupráci umožnil právě špičkově vybavený kybernetický polygon.

„Potřebujeme, aby se to dostalo co nejrychleji do výuky, protože to je právě teď aktuální. Nedává smysl, aby se studenti učili něco, co je pět let starého,“ zdůraznil Lieskovan.