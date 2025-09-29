Streetartový festival ve Dvoře víří emoce, hlavně kvůli dívce s levandulí

Tomáš Plecháč
  11:32
Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se dostal na mapu měst, kde nechal otisk nejstarší streetartový festival v Evropě Město=Galerie. Velkoplošné malby a graffiti vytvořili umělci z Česka, Polska, Německa a Ukrajiny. Na workshopu si sprejerské umění vyzkoušela také veřejnost.

Největší emoce, hlavně na sociálních sítích, vyvolala velkoplošná malba na průmyslové škole v ulici Elišky Krásnohorské, kde Richie Mozger z Polska ztvárnil dívku s brýlemi držící levandule. O návrhu se diskutovalo několik dní.

Lidé, s nimiž redaktor iDNES.cz v neděli mluvil, o díle hovořili vesměs pozitivně.

„Nemám rád počmárané zdi na domech, ale tohle je umění. Možná si umím představit jiný motiv, ale líbí se mi to. Je to na budově školy, kde je internát. Myslím si, že mladé lidi, kteří do školy chodí, to může oslovit. Nevím, proč by to někoho mělo pohoršovat, ale kritici se vždycky najdou,“ hodnotil Lukáš Novák ze Dvora Králové nad Labem.

Na průmyslové škole ve Dvoře Králové Richie Mozger z Polska ztvárnil dívku s brýlemi a levandulí. (28. září 2025)
Anna Herzig-Martynenko tvoří na zdech bývalé rozvodny na Benešově nábřeží ve Dvoře Králové. (28. září 2025)
Na zdi mezi hřištěm střední školy a areálem stavební firmy ve Dvoře Králové vzniklo kolektivní dílo tvůrců z Německa a Slovenska. (28. září 2025)
Anna Herzig-Martynenko tvoří na zdech bývalé rozvodny na Benešově nábřeží ve Dvoře Králové. (28. září 2025)
11 fotografií

U vznikající malby na škole se po celý víkend zastavovali kolemjdoucí a mural si fotili. Práci Richieho Mozgera se zaujetím pozorovala na lavičce před domem s pečovatelskou službou také osmasedmdesátiletá Vlasta Jansová.

„Líbí se mi to, myslím si, že to celé sídliště oživí. Byla za mnou dcera a má stejný názor. Mluvila jsem s paní, která v domě s pečovatelskou službou žije, říkala, že to má přímo proti oknu a že se jí to také moc líbí. Určitě se ale najdou i lidé, kteří z toho nejsou nadšení. Nikdy se nezavděčíte všem,“ uvedla obyvatelka největšího dvorského sídliště.

Nějaká holka s kytkou

Někteří odpůrci se o muralu na sociálních sítích vyjadřovali nevybíravě. Kritizovali, že město a organizátoři neprojednali návrhy s veřejností nebo že malby nevychází z tradic Dvora a podkrkonošského regionu. Někteří dokonce navrhovali referendum.

„Tohle je fakt šaškárna! To má představovat co? Dvůr a okolí? Jeho identitu? Historii? Nebo budoucnost? “ napsal Jiří Burda.

„Velmi smutné, že velkou plochu budovy bude prezentovat nějaká holka s kytkou. Nezeptat se obyvatel považuji za neúctu k nim. Kdyby tam bylo aspoň téma se zoo, když už pod ním jsme. Tohle je hodně velké šlápnutí vedle,“ komentovala Zuzana Větrovská.

Graffiti umělci vyzdobili také sousední zeď mezi hřištěm střední školy a areálem stavební firmy, kde vzniklo kolektivní dílo autorů z Německa a Slovenska.

Ukrajinská výtvarnice Anna Herzig-Martynenko na bývalé rozvodně na Benešově nábřeží vytvořila reprodukce obrazů světoznámých malířů. Na objektu, který dosud zarůstal mechem a patřil k ostudám patnáctitisícového města, namalovala a nasprejovala autoportrét Vincenta van Gogha nebo Dívku s perlou od Jana Vermeera.

„Nosila jsem to v hlavě dlouho a už dávno jsem to někde chtěla namalovat, teď se konečně naskytla možnost. Přijde mi to zajímavé pro veřejnost, někteří lidé, kteří jdou kolem, mají velkou radost, když obrazy poznají,“ prozradila Anna Herzig-Martynenko, která devět let žije v České republice.

V krátké době jde o její druhou zastávku na východě Čech, v polovině září se představila na streetartovém festivalu v Hradci Králové.

Štětci maluje pouze podklad, zbytek tvoří Galerie spreji. Její portréty nejsou věrnými reprodukcemi, postavám chybí oči a další detaily. „Mám ráda minimalismus, pro mě je důležitý tvar a barva. I obrysy stačí na to, aby lidé obrazy poznali. Dělat naprosto věrné kopie by nedávalo smysl,“ vysvětlila ukrajinská autorka.

Účastníkům práci komplikovalo počasí, téměř celou středu a čtvrtek propršelo. Richie Mozger proto bude dívku s levandulí dokončovat ještě během pondělka. V sobotu organizátoři uspořádali graffiti workshop na sprejerské zdi u vlečky v Alešově ulici, práci se sprejem si vyzkoušely desítky zájemců.

Kolumbus ukázal indiánům zrcátko

Dvůr Králové byl dosud, kromě nelegálních a nepříliš povedených graffiti, tímto druhem pouličního umění téměř nepolíbený. I proto jsou rozpačité reakce podle zakladatele a ředitele festivalu Lukáše Kladívka logické:

„Ve většině měst to bylo na začátku podobné. Říkáme, že je to, jako když Kolumbus přijel do Ameriky a indiánům ukázal zrcátko. Je normální, že místní jsou z toho vyjevení. Druhý třetí rok to už bývá v pohodě, lidé to přijmou za své a i sami aktivně začínají spolupracovat nebo nabízet vhodné plochy.“

Street art na šest způsobů. Hradec se pyšní novými nástěnnými malbami

Kritiku, kterou některá díla vyvolala, nebere příliš vážně. „Tím se vůbec nezabýváme. Kdyby se měl veřejný prostor řešit podle lidí, kteří píšou něco na Facebooku, vypadalo by to příšerně. Musí to dělat lidé, kteří tomu rozumějí. Když jsou snahy, aby komunita něco rozhodovala, většinou to nedopadne nebo je z toho paskvil,“ upozornil Lukáš Kladívko.

Festival Město=Galerie se koná od roku 2005. V Poděbradech, Kutné Hoře, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi nebo v Nymburku má mnohaletou tradici. Díky tomu tam vznikly stovky realizací, podílelo se na nich 170 tvůrců. Letos nejdéle trvající festival svého druhu v Evropě zavítal do šesti měst, v kraji se konal vůbec poprvé.

