Dvůr Králové ukončil projekt přestavby Mayerovy továrny, bude hledat investora

Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku ukončil projekt přestavby bývalé Mayerovy továrny na kulturní a naučné centrum. Patnáctitisícové město nyní bude jednat o prodeji a hledat investora, který by pro rozsáhlý brownfield v centru města našel reálné využití. V tiskové zprávě to dnes uvedla dvorská radnice. Záměr přestavby měl odhadovanou hodnotu kolem 800 milionů korun bez DPH. Dotaci téměř 400 milionů korun z Národního plánu obnovy se městu získat nepodařilo.
Areál bývalé Mayerovy továrny na náměstí Republiky má rozlohu 5500 metrů čtverečních a tvoří jej několik objektů. Radnice továrnu koupila v roce 2017 za 9,4 milionu korun od dvorského družstva Vánoční ozdoby. Původně šlo o textilní továrnu, později v areálu byla tržnice, sídlila v něm i firma Strojtex. Objekty továrny leží v městské památkové zóně.
Továrnu město chtělo přebudovat podle návrhu ateliéru Grimm Architekti, který v roce 2021 zvítězil v architektonické soutěži vypsané radnicí. Když město dotaci v roce 2023 nezískalo, začala radnice řešit, co s továrnou dál. Jednou z úvah bylo využít areál pro Dům dětí a mládeže Jednička. Na část továrny má město vydané povolení na demolici. Z bývalé výroby je v areálu stará ekologická zátěž.
Podle místostarosty Vítězslava Šturmy (Síla Dvora) je projekt přestavby Mayerovy továrny v režii města u konce. "V tuto chvíli nemá smysl pokračovat v projektování varianty, u které nemáme jistotu, že je pro město finančně zvládnutelná a že pro ni najdeme reálné využití. Proto považuji za odpovědné otevřít možnost hledání investora pro celý areál," uvedl.
Podle původního záměru měla dotace z Národního plánu obnovy zaplatit významnou část nákladů na demolice a výstavbu nové jižní části areálu. Nová stavba měla obsahovat kulturní centrum s víceúčelovým sálem a jedním menším sálem, v plánu bylo i postavení podzemních garáží téměř pro 70 aut. Druhou částí projektu mělo být vybudování naučného centra, dětského zábavního centra a depozitáře muzea v rekonstruované severní části areálu.
Letos má Dvůr Králové v plánu investice přes 310 milionů korun. Největšími jsou přestavba autobusového nádraží, pokračující stavba kanalizace ve čtvrti Verdek a dokončení rekonstrukce památkově chráněného historického domu čp. 2 na Masarykově náměstí.
Ve Dvoře Králové vládne ve volbách vítězné hnutí ANO s uskupením Síla Dvora, které tvoří hnutí Východočeši a STAN. Dvoukoalice má nejtěsnější většinu 11 z 21 mandátů v zastupitelstvu.