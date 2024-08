Radnice jsou k elektrickým autům opatrné, přesedly do nich jen pečovatelky

Je to už sedm let, kdy si strážníci v Hradci Králové mohli na půl roku vyzkoušet elektrický vůz BMW i3. V době, kdy elektromobilita byla ještě v plenkách, malé vozítko s dojezdem kolem 200 kilometrů příliš nenadchlo. O dva roky později podobně skončilo testování dvou elektrovozů hradeckou radnicí.

Od té doby tento obor jistě udělal skok kupředu, v Hradci Králové však letos z městské kasy nakoupili jen elektrické skútry pro strážníky – okrskáře. Podobně opatrní jsou k elektromobilitě i v dalších městech regionu.

Čistě elektrický vůz má ve své flotile jen Rychnov nad Kněžnou, a to jen proto, že ho získal zápůjčkou v rámci spolupráce s automobilkou Škoda Auto, která má v sousedních Kvasinách továrnu. „S jednou Škodou Enyaq jezdí vedení města, ale pouze krátké trasy,“ uvedl tajemník rychnovské radnice Lukáš Klátil.

Rychnovská radnice má ve vozovém parku 11 automobilů. V Náchodě, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Hořicích či Dobrušce žádné elektromobily nemají. Přitom třeba náchodská radnice má za úřadem nabíječku. Jen o něco lépe je na tom Jičín, kde slouží hybridní vůz Škoda Octavia.

„Jde o plug-in hybrid přidělený panu starostovi, ale nejezdí s ním pouze on. Pro letošní rok se pořízení vozidla neplánuje,“ sdělil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Nedostatek ve flotile, říká primátorka

Východočeská města od nákupu elektromobilů odrazuje především vyšší pořizovací cena. A do jisté míry i obavy o dojezd či z kroku do neznáma.

Elektrickým vozem nedisponuje ani radnice v Hradci Králové, která má 16 vozidel. Park obměnila v posledních čtyřech letech. Současné vedení se však nechalo slyšet, že vozy do zásuvky v městských barvách by se objevit měly.

„Vnímám absenci elektrovozů v naší flotile jako nedostatek, který bychom měli určitě změnit. Pořízení elektromobilů každopádně musí být plánováno zejména s ohledem na pravidelnou obměnu vozového parku,“ řekla hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Úředníci najezdí málo

Potíž je, že úředníci ve městech s auty jezdí příliš málo na to, aby se výrazněji projevila úspora provozních nákladů. Většina radnic uvádí průměrný nájezd do 10 tisíc kilometrů ročně. Jen výjimečně stoupne k 15 tisícům.

Přitom prvotní investici může vyvážit úspora na palivu a servisu. Při nabíjení z elektrické sítě mohou města ušetřit až dvě koruny na kilometr. Pokud by měly k dispozici fotovoltaickou elektrárnu, mohla by auta po většinu roku jezdit dokonce zadarmo. Jenže ekonomika mluví ve prospěch benzinových aut.

„V roce 2023 jsme koupili čtyři roky starou ojetou Škodu Rapid za 300 tisíc korun. Roční nájezd našich sedmi automobilů je 72 tisíc kilometrů, průměrné stáří 10 let,“ uvedl vedoucí hořického hospodářského odboru Jan Novák.

Pokud by však Hořice místo Rapidu koupily třeba pětiletý bazarový Nissan Leaf s dojezdem kolem 250 kilometrů, připlatily by si jen 100 tisíc. A to už lze provozními úsporami vyvážit. Podobně třeba radnice ve Dvoře Králové v dubnu koupila za milion Škodu Kodiaq, přičemž srovnatelný model z Mladé Boleslavi Enyaq lze v akci koupit už za 900 tisíc korun.

Elektromobily používá už několik let krajský úřad. Má tři vozy pro úředníky, kteří s nimi ročně najedou až 35 tisíc kilometrů, a hybrid pro hejtmana. Elektrickou Škodu Enyaq má ještě krajské centrum investic CIRI, taktéž jako zápůjčku z automobilky.

„Máme ho dva roky a jsme spokojeni. Myslím, že už bychom neměnili. Když jedeme do Prahy a zpět, ještě nám zbude rezerva. Dosud se nám nestalo, že bychom museli nabíjet mimo úřad. Snad jen, když jsme auto zapomněli nabíjet,“ popsala Jana radeckého Jiráňová z CIRI.

Krajský úřad zatím nákup dalších elektrovozů neplánuje. Jde o kontrast oproti třeba Zlínskému kraji, kde nedávno dostali prvních šest z objednaných 29 elektrických aut pro úřad a jeho organizace.

Progresivní pečovatelky

Překvapivým lídrem elektromobility jsou v současnosti sociální služby. Díky stoprocentní dotaci, kterou mohly loni získat, pro terénní pečovatelské služby nakoupily elektromobily v Kostelci nad Orlicí, Jičíně, Trutnově či Hořicích.

„Dostali jsme ho koncem loňského roku. Protože náš kolektiv tvoří ženy, trochu jsme se toho obávali, ale kolegyně, které s autem jezdí, jsou spokojené,“ uvedla pověřená vedoucí pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí Pavlína Blažková.

Sociální služby města Hořice pořídily dokonce tři elektrické vozy, první malou dodávku Toyota ProAce převzaly v půli července. Osobní Nissany Leaf by měly následovat.

„Menší auta chceme pro pečovatelky, větší bude rozvážet klientům jídlo. Do konce prázdnin chceme ještě vybudovat potřebné zázemí, tedy nabíjecí stanice a zabezpečení dvora. Plánujeme také vybudovat přístřešek, na něj bychom rádi umístili fotovoltaiku,“ uvedl ředitel městské organizace Ondřej Votroubek.

Obavy u strážníků

Jestliže svým nízkým nájezdem nedokážou vytěžit výhodu levnějšího provozu elektromobilů úředníci, zcela opačná situace je u městských strážníků. Vozidlo okrskáře v Hradci Králové ujede za rok až 70 tisíc kilometrů.

Jenže zdejší policie kolem vozů do zásuvky našlapuje opatrně. Koncem května pořídila tři elektroskútry s dojezdem 150 kilometrů za den. O elektrovozu uvažuje zatím jen s plánovanou koupí kamerového auta, které má hlídat platby za parkování. Strážníci mají nyní 21 vozidel.

„Na běžnou službu to není ideální, protože auta jezdící 24/7 (celý týden bez přestání) by se nestačila dobíjet. Poslední dobou nakupujeme vozy Škoda Karoq nebo Volkswagen Caddy, které nám velikostí vyhovují nejvíce. Karoq nás dnes i s úpravami vyjde na 800 tisíc korun,“ vysvětlil pověřený ředitel Městské policie Hradec Králové Milan Žďárský.

Podobně argumentují i strážníci v Trutnově, kde však ze sedmi vozů mají čtyři hybridní. Další dva strážníci mohou do ulic vyrazit na elektrokolech.

„Představte si, že hlídce, jež potřebuje dostihnout pachatele a jezdí celý den po městě, by se na konci směny auto vybilo,“ argumentoval ředitel trutnovských strážníků Radek Svoboda. Přiznal však, že zdejší auta ujedou denně v průměru do sta kilometrů.

Strážníci v Táboře auto chválí

V Hradci nejspíš budou muset vzít do úvahy i pořízení elektrických aut. Rada města v polovině července strážníkům zrušila kvůli chybám tendr na nákup dvou SUV. V diskusi se měla probírat i vhodnost zařadit auta do zásuvky do flotily městské policie.

Že to není nereálné, ukazují data z jiných měst. Například v Táboře, kde elektromobil používají strážníci už od roku 2020, to označují za lepší volbu než naftový turbodiesel. Pochvalují si komfort, ticho i zrychlení.

„Za dvanáctihodinovou směnu ujedeme 120 kilometrů. Vozidlo jsme nasadili na tísňovou linku 24/7 jako zásahové a nabíjíme ho prakticky jen při střídání směn. Což je ráno mezi 6. a 8. a v podvečer mezi 18. a 20. hodinou,“ vysvětlil strážník Miroslav Ryba.