Hradec zavádí nabíječky elektroaut na sídlištích, začne Moravským Předměstím

Tomáš Hejtmánek
  13:42aktualizováno  13:42
Podíl elektromobilů v ulicích Hradce Králové viditelně stoupá, avšak přechod na bateriové vozy má v krajském městě jednu velkou překážku. Lidé, kteří nebydlí v rodinném domě nebo nemají možnost nabíjet v práci, jsou s doplňováním elektřiny odkázaní na velká nákupní centra, u nichž postupně přibývají dobíjecí stanice. Město chystá pilotní projekt na sídlišti.
Veřejné nabíjení elektromobilů v Hradci Králové je kromě obchodních center možné třeba v parkovacím domě Jana Gayera v centru města. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Naposledy se nabíjecí hub společnosti Tesla otevřel na parkovišti obchodního centra v Kuklenách. Nabíječky jsou také ve Futuru, Auparku, Orlice parku, Kauflandu a u dalších obchodů. Z veřejných parkovišť je nabízí jen parkovací dům Jana Gayera.

Obyvatelé bytových domů tak musí nabíjet převážně tam a platit buď vysoké částky za rychlé nabíjení, nebo auto odstavit třeba přes noc a domů jít pěšky. Zatím.

Městská firma Tepelné hospodářství Hradec Králové (TH HK) chystá pilotní projekt nabíječek přímo na sídlištích. Vzniknout mají u výměníků tepla, které firma provozuje.

První dvě nabíjecí místa by se měla do konce června otevřít na Moravském Předměstí, kde je velká koncentrace lidí a tedy i šance, že nabíječky rychle najdou své uživatele.

První je v plánu v Potoční ulici nedaleko budovy zvané Harmonie II, byť místo dvou nabíječek se nyní chystá jen jedna. Druhé nabíjecí místo má být u výměníku za nedalekou poliklinikou – v Domečkově ulici. Tam se řešil souhlas provozovatele s šikmým parkováním, které zasahuje do vstupních vrat.

„V Domečkově ulici jsme uhájili původní záměr dvou dobíjecích stání. Není to úplně jednoduché sehnat veškerá povolení a souhlasy dotčených stran a procedura je nad očekávání dost časově náročná. Nicméně věřím, že se letos pilotní projekt zrealizovat podaří,“ říká náměstek ředitele TH HK Petr Juránek.

Od autorizovaného projektanta pro dopravní stavby už má v ruce projekty pro obě ulice a také souhlas od Technických služeb. Náměstek už oslovil odbor dopravně správních agend, pak bude věc řešit s majetkovým odborem a dalšími.

Pilotní projekt se původně jevil jako jednoduchý, ale TH HK už k němu dostalo řadu podmínek, například k dopravnímu značení či vydláždění plochy kvůli údržbě. Podle Juránka to znamená i značné vícenáklady.

Energetici provozují ve městě 118 předávacích stanic tepla. Jen 25 z nich však umožňuje poměrně snadnou instalaci nabíječek. U objektů totiž musí být místo pro parkovací stání a tamní rozvodná síť musí umožňovat navýšení příkonu elektřiny. Zásadní výhoda jako u rodinných domů – totiž že kvůli pomalým nabíječkám zpravidla není třeba navyšovat příkon – tady neplatí.

„Nemůžeme nabíječky připojit na naše odběrné místo, protože odběry za dobíjení nemůžeme započíst jako náklad do ceny tepla. Nabíjecí místo proto musí mít vlastní elektroměr a musí tam být disponibilní příkon,“ upozorňuje náměstek Juránek. Potíž je také v tom, že pozemky kolem výměníků tepla často patří jiným vlastníkům než městu.

Jediný zájemce o provoz

Tepelné hospodářství chce dobíjecí místa pouze vybudovat, provoz přenechá partnerovi. Na provozování nabíječek totiž nemá kapacity ani technologii. Původně firma oslovila provozovatele dobíjecích sítí, avšak ti neměli o sídlištní stanice zájem. Velcí hráči jako ČEZ, PRE, E-ON nebo Innogy se soustředí na rychlonabíječky u dálnic, hlavních tahů nebo obchodních center.

Do výběrového řízení se tak nakonec přihlásila jediná menší firma. Ta by si měla nabíječky pronajmout a provozovat. Konkrétní podmínky jsou stále v jednání.

„Jsme si vědomi, že ze začátku nemusí být o nabíjení tak velký zájem, protože elektroaut není na sídlištích mnoho. Ale když tu nabíječky nebudou, těžko ten počet poroste,“ vysvětluje filozofii obou partnerů Petr Juránek.

U každého výměníku se počítá s instalací několika nabíjecích bodů s výkonem 11 kilowatt střídavého proudu. Oproti tomu rychlonabíječky u obchodních center umožňují kromě střídavého proudu nabíjet i proudem stejnosměrným s výkonem nejčastěji mezi 50 a 150 kilowatty, ale i více.

„Výkon jedenáctikilowattové nabíječky stačí na 75 kilometrů dojezdu za hodinu nabíjení,“ přibližuje Tomáš Pánek z firmy Iont tech, která vyrábí oba typy nabíjecích stanic.

Další bude Flošna

O budování dalších nabíječek uvažuje i přímo hradecká radnice, a to prostřednictvím Technologického centra Hradec Králové (TC HK). Centrum by mohlo budovat nabíječky v lokalitách, kde nejsou vhodné výměníky tepla. Lokality už má vytipované. Jenže podle odhadů vybudovat jedno takové místo se dvěma nabíjecími body vyjde až na dva miliony korun.

„Samotné nabíječky nejsou drahé, ale je třeba tam přivést kabely, zajistit rezervovaný příkon, případně vybudovat nová stání,“ upozorňuje ředitel TC HK Ondřej Zezulák.

Pilotním projektem by mělo být koupaliště Flošna. I tam je však potřeba dovést kabely na parkovací plochu. Zatím také není jasné, kdo bude nabíječky provozovat.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

