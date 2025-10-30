Kniha Srdcetápání vyšla letos v děčínském nakladatelství Petunky, v září byla jejich nejprodávanějším titulem. Kladné hodnocení získala na literárním blogu Trojtečka.
Autorka přivádí na scénu postupně šest vysokoškolských studentů, kteří hledají pevný vztah, ale do cesty se jim staví jejich vnitřní nastavení i vnější okolnosti.
Sedmadvacetiletá Eliška Pohnerová působí jako juniorní výzkumná pracovnice v Centru pro výzkum míru v Praze. Je doktorandkou oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Křest pořádá knihovna města Police nad Metují.