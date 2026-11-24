Předsedou krajské organizace TOP 09 v Královéhradeckém kraji se stal ředitel ZŠ a MŠ Bílá Třemešná a zastupitel Dolní Brusnice na Trutnovsku Emil Kudrnovský. Krajský sněm zvolil místopředsedy krajské organizace místostarostu Rychnova nad Kněžnou a dosavadního krajského předsedu strany Oldřicha Bittnera a místostarostu Nového Bydžova Martina Kořínka. ČTK o tom dnes informovali zástupci strany. Krajský sněm se konal v pátek 20. listopadu.
"Chci, abychom v Královéhradeckém kraji nadále táhli za jeden provaz, byli pevnou oporou našim komunálním politikům a nabízeli občanům předvídatelnou politiku postavenou na zdravém rozumu a úctě k tradičním hodnotám," uvedl Kudrnovský.
V krajském předsednictvu usednou také místostarosta Broumova Kamil Slezák a zastupitel Velkého Vřešťova Radek Zapletal.
"Před dvěma lety jsme si dali za cíl obhájit poslanecký mandát. To se podařilo a letos svůj senátorský mandát obhájil i Jan Grulich. Jako krajský místopředseda chci na tyto výsledky navázat tím, že budu propojovat práci našich zástupců v Parlamentu s tématy, která řeší města a obce v kraji," uvedl místopředseda krajské organizace Oldřich Bittner.
V osmnáctičlenném krajském výboru budou dále pracovat předseda strany Matěj Ondřej Havel, Jan Bednář, Filip Bělík, Jan Grulich, Jan Kalenský, Rostislav Petrák, Janette Prošková, Lenka Romanová, Silvie Šidáková, Zdeněk Švorc, Věra Vonásková, Petr Vošoust a Jaroslav Zych.
TOP 09 má v Královéhradeckém kraji zhruba 90 členů.