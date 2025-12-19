Prodejna na nároží zavřela loni v prosinci. Prázdné místo však díky 800. výročí Hradce Králové slouží k výstavám a setkáním.
„Celý týden probíhal sběr fotografií, suvenýrů a dalších materiálů. Výsledek bude vidět o vernisáži, i když něco jsem už umístili i do výloh. V doprovodném programu vernisáže se objeví některé texty. Trošku zrecyklujeme Poslední nákup v Erku, loňský happening, který připravovala Ilona Mach. Své texty bude číst také Markéta Levínská, bude to komponovaný večer,“ zve ředitelka Centra uměleckých aktivit (CUA) Martina Erbsová.
Na výstavě se může podílet každý, kdo chce sdílet jakoukoliv vzpomínku na Hradec. Nejde jen o dětství, ale třeba i o zážitek starý pár let, první vzpomínku.
„Něco se nám sešlo. Máme fotky, jsou tu zaznamenané příběhy přímo třeba i z Erka, když tam dotyčný brigádničil. Jsou tu staré lítačky z MHD, retro věci, například krabička na šití. Někdo zase fotografuje část Hradce pravidelně, tyto fotky také vystavíme,“ popisuje pořadatelka.
Na místě lze nahrát krátký osobní příběh nebo vzpomínku. Sběr vzpomínek bývalých zákazníků Erka začal už na konci listopadu. Výstavu ze vzpomínek a artefaktů připravuje absolventka ateliéru Design a digitální technologie na UMPRUM a Objekt–prostor–akce na FUD UJEP Klára Vlachová.
„Projekt Ergo je otevřenou sbírkou osobních vzpomínek spojených s Hradcem Králové. Předměty se stávají nosiči paměti – výchozím bodem pro vyprávění osobních příběhů. Vznikne tak procesuální umělecké dílo, které zkoumá, jak si město uchovává naši přítomnost skrze individuální vzpomínky. Projekt je zároveň sociálním experimentem i sběrem dat o paměti, o tom, co v nás zůstává a co zapomínáme,“ uvádí Vlachová.
Hradeckým se představila výstavou Snídat Nutellu v Galerii moderního umění a připojila se k dalším osmi designerům, kteří v projektu Kultivace 800 oživili hradecké výlohy.
V Erku bude otevřeno dnes od 14:00. Kdo nestihne vernisáž od 17:00, může zhlédnout výstavu skrz výlohu až do konce roku.