Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Tomáš Plecháč
  8:42aktualizováno  8:42
Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za miliony korun budou následovat v příštím roce, obec obnoví i historickou cestu.
Vizualizace budoucí podoby evangelického kostela v Rudníku

Vizualizace budoucí podoby evangelického kostela v Rudníku | foto: archiv Spolku pro rudnické ruiny RuRu

V Rudníku u kostela se konal 1. ročník festivalu na podporu obnovy památky. (6....
Vizualizace vyhlídky z evangelického kostela v Rudníku
Současný stav evangelického kostela v Rudníku
V Bolkově v Rudníku na Trutnovsku chátrá evangelický kostel z roku 1785.
10 fotografií

V září se u nejstaršího evangelického kostela ve východních Krkonoších uskutečnil benefiční RuRu Fest, výtěžek šel na obnovu památky.

Z kostela v rudnické části Bolkov zbylo jen obvodové zdivo. Spolek RuRu se ve spolupráci s obcí, která objekt vlastní, snaží torzo zachránit. Zabezpečení severní stěny bylo prioritou. Nyní ji podpírá výdřeva.

„Shora na ni tlačí svah, stěna se prohýbá, navíc bylo několik kamenů vypadaných. Hrozilo, že se každou chvíli může zřítit,“ uvedl starosta Rudníku Pavel Steklý (nestraník).

V Rudníku u kostela se konal 1. ročník festivalu na podporu obnovy památky. (6. září 2025)
Vizualizace budoucí podoby evangelického kostela v Rudníku
Vizualizace vyhlídky z evangelického kostela v Rudníku
Současný stav evangelického kostela v Rudníku
V Bolkově v Rudníku na Trutnovsku chátrá evangelický kostel z roku 1785.
10 fotografií

V příštím roce bude pokračovat statické zajištění kostelní lodi a koruny věže včetně stabilizace zákristie a vyspravení klenbových oken. Rudník na to získal tři miliony korun z dotačního programu Královéhradeckého kraje, další dva přidá ze svého rozpočtu.

„Do konce roku chceme mít vybraného zhotovitele. V návaznosti na statické zajištění bychom chtěli zastřešit věž, která nejvíc trpí. Proto se nejprve začne zajišťovat věž, na kterou by se potom mohla usadit střecha,“ naznačil starosta.

Kříž bude svítit

Na zastřešenou kostelní věž by měl přijít skleněný kříž. „Pokud by kostel měl mít nějaký zajímavý prvek, bude to právě skleněný kříž, který by v noci svítil teplým světlem. Spolupracujeme na tom se skláři z Nového Boru,“ řekl spoluzakladatel spolku RuRu Michael Čakrt. Projekt počítá i se zpřístupněním kostelní věže, která bude sloužit jako vyhlídka. Povede na ni točité schodiště.

Ve staveniště se příští rok promění také okolí. Rudník získal dotaci na obnovení původní stometrové cesty. Existuje pouze ve starých katastrálních mapách, dnes tam je louka.

„Bude to štětová cesta pro pěší, zároveň dojde k obnově schodiště a části opěrné zdi. Doteď se všechny práce soustředily uvnitř kostela, příští rok už budou patrné větší změny,“ doplnil Pavel Steklý. Jediná přístupová cesta vede kolem bývalé fary.

Práce plánované na příští rok starosta považuje za klíčové pro záchranu památky, obnova však potrvá ještě několik let:

„Kostel patří mezi nejstarší budovy v Rudníku, naším cílem je zachovat ho pro další generace, i když to stojí nemalé peníze. Pokud se to povede, věřím, že i ti, kteří to v tuto chvíli nevnímají pozitivně, změní názor. Kostel bude moci sloužit pro široké spektrum akcí, ať už to budou svatby, letní kino nebo výstavy.“

Vznikne 3D model

Další finance od sponzorů a z různých nadací se povedlo na obnovu kostela získat spolku RuRu, který přitom vznikl teprve loni v květnu. Kromě zářijového benefičního festivalu uspořádal už také několik brigád. Dobrovolníci na nich vyčistili portálovou zeď, odstranili náletové dřeviny nebo posekali trávu na hřbitově.

27. září 2024

„Hlavně se zaměřujeme na údržbu okolí kostela. Na brigády kromě členů spolku chodí i místní, kolem kostela se vytváří komunita, což je důležité,“ sdělil Michael Čakrt.

Historii kostela připomínají dva informační panely. V červenci odborníci provedli lidarové zaměření památky, pomáhal jim v tom také dron. Výsledkem bude detailní 3D model kostela, který bude přesný natolik, že umožní rozpoznat i sebemenší mezery mezi kameny ve zdivu. Model se stane podkladem pro další stabilizační zásahy.

Kapely a brněnský písničkář

Loni se na louce pod kostelem konal nultý ročník benefičního festivalu, organizátorům se podařilo vybrat 35 tisíc korun.

Začátkem září se povedl první ročník, na zastřešeném pódiu zahrály lokální skupiny či brněnský písničkář Pavel Čadek s kapelou. K vidění byla výstava o historii kostela. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil přes 31 tisíc korun, opět půjde na obnovu kostela.

Stavba bolkovského kostela začala v roce 1785, o rok později byl vysvěcen. V tehdejších Heřmanových Sejfech žily stovky evangelíků. V roce 1862 kostel doplnila věž, do které byly o pět let později vsazeny tři zvony.

Od roku 1834 měli rudničtí evangelíci vedle kostela vlastní školu a dětský domov s ozdravovnou, na jejich místě dnes stojí chalupy. Činnost zdejšího sboru skončila s odsunem původního německého obyvatelstva. Poslední bohoslužby se v bolkovském kostele konaly v roce 1948.

Obec s pomocí místních začala v roce 2009 kostel vyklízet a obnovovat zdevastovaný hřbitov.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Hotel The Mark se umístil mezi nejlepšími 50 hotely světa za rok 2025

2. listopadu 2025  10:52

Dvě desetiletí průkopnické inovace v oblasti energie z jaderné fúze: Shanghai Electric podporuje globální projekty CRAFT a ITER a přispívá k udržitelné budoucnosti Země

2. listopadu 2025  10:42

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Jedno malé město, čtyři byty, pět lidských osudů. Dokument Byt či nebýt, který v pondělí 3. listopadu vstupuje do českých kin, sleduje příběhy lidí bez domova, kteří se díky projektu Housing First v...

2. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. Popálené dostali do bezpečí ještě před příjezdem hasičů. Jeden z rybářů...

2. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...

2. listopadu 2025  9:22

Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst...

2. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas

Na zámku Kynžvart se zastaví čas. Historické hodiny umístěné ve věžičce památky přestanou odbíjet v pondělí 3. listopadu. Následně čeká hodinový stroj ochrana před povětrnostními vlivy a zazimování....

2. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Drink s ovocně-zeleninovým nádechem. Plzeňský barman vyhrál evropskou soutěž

Martin Vogeltanz z Plzně se jako jediný Čech účastnil evropského barmanského šampionátu, který se na konci října uskutečnil na výletní lodi plující z Itálie, přes Španělsko, Francii a zpět. V...

2. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Arriva v Roudnici končí. Městskou dopravu nově převezme krajský dopravce

Od ledna budou městskou autobusovou dopravu v Roudnici nad Labem nově zajišťovat krajské zelené autobusy. Současného poskytovatele, jímž je společnost Arriva City, totiž nahradí Dopravní společnost...

2. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Liberecká nadace Euronisa připravuje 29. aukci výtvarných děl na pomoc potřebným

Liberecká nadace Euronisa připravuje 29. aukci uměleckých děl na pomoc potřebným v české části Euroregionu Nisa, který zahrnuje čtyři okresy Libereckého kraje...

2. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za...

2. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.