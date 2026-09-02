Ruinu kostela v Rudníku obehnalo lešení, bez statického zajištění by spadl

Tomáš Plecháč
  9:22aktualizováno  9:22
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Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku

Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku | foto: archiv RuRu

Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku
Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku
Současný stav evangelického kostela v Rudníku
V Rudníku u kostela se konal 1. ročník festivalu na podporu obnovy památky. (6....
13 fotografií
Torzo kostela z konce 18. století v podkrkonošském Rudníku obehnalo lešení a začaly práce na statickém zajištění památky. Mají zastavit chátrání a také přispět k tomu, aby se do nejstaršího evangelického kostela ve východních Krkonoších mohli podívat turisté. V sobotu 5. září se tu uskuteční další ročník benefičního RuRu Festu.

Benefici pořádá stejnojmenný spolek, který kvůli záchraně kostela v rudnické části Bolkov v roce 2024 vznikl.

Loni dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Nyní pracují na statickém zajištění obvodových stěn kostelní lodi včetně zákristie.

Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku
Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku
Práce na záchraně evangelického kostela v Rudníku
Současný stav evangelického kostela v Rudníku
13 fotografií

„Propojí zdi železnými vzpěrami a zpevní také základy pod obvodovými stěnami. Na lodi pak vytvoří nový věnec, který to celé vyztuží,“ popisuje starosta Rudníku Pavel Steklý (nestraník). Dělníci kvůli bezpečnosti odstraní zbytky kamenných říms na kostelní věži, to si vyžádá jeřáb a výškové specialisty.

Bezpečný pro návštěvníky

Práce potrvají do konce listopadu. Podle starosty jsou pro záchranu kostelního torza klíčové.

RuRu Fest v komorní verzi

Třetí ročník benefičního RuRu Festu se kvůli rekonstrukci tentokrát uskuteční v sobotu 5. září v komornější verzi v blízkosti kostela. Ten si letos připomíná 240 let od vysvěcení, akce proto bude věnována především jeho historii a budoucnosti.

V 19:00 organizátoři pokřtí knihu Bezejmenný, která zachycuje historii a příběh rudnické památky. Autorkou je spoluzakladatelka spolku Olga Hájková. Večer zahraje písničkář Mirek Kemel. Výtěžek z festivalu půjde na záchranu torza.

„Pokud bychom to neudělali, budova by s největší pravděpodobností v brzké době spadla. Cílem je, aby po dokončení těchto prací byl kostel pro kolemjdoucí bezpečný,“ říká Pavel Steklý.

Rudník na rekonstrukci získal tři miliony korun z dotačního programu kraje, další dva miliony přidá ze svého rozpočtu.

Krajské peníze by obec chtěla získat i na další etapy. „Pokusíme se opět vstoupit do jednání s krajem a budeme shánět peníze i z jiných dotačních zdrojů,“ naznačuje starosta.

O tom, zda budou práce v příštím roce pokračovat, ještě není rozhodnuto.

Na podzim začne také obnova původní stometrové cesty ke kostelu, která existuje pouze ve starých katastrálních mapách. Spolek RuRu letos navíc zastřeší zákristii. Hotová je i projektová dokumentace na zastřešení věže, na kterou poskytl finanční dar Česko-německý fond budoucnosti.

Střecha bude technický oříšek

„Vyzdvižení a osazení střechy bude skutečný technický oříšek. Musíme se vypořádat nejen s omezenými finančními možnostmi, ale také se špatně přístupným terénem a dalšími technickými limity celého místa,“ vysvětluje spoluzakladatel spolku Michael Čakrt.

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

S kolegy pracuje na skleněném kříži, který přijde na střechu a stane se její dominantou. Spolek ve veřejné sbírce od dárců získal 251 tisíc korun. „Je to pro nás potvrzení, že osud kostela není lidem lhostejný,“ říká Michael Čakrt.

Na podobě kříže spolupracují se skláři z Nového Boru. Část plánovaných prací se však dostala do skluzu.

„Jde o velmi specifický projekt a nikdo z nás na jeho začátku neměl zkušenosti s obnovou podobného historického torza,“ poznamenává spoluzakladatel spolku. Zpřístupněná kostelní věž by v budoucnu měla sloužit jako vyhlídka, povede na ni točité schodiště.

27. září 2024

Spolek RuRu organizuje pravidelné brigády. V srpnu dobrovolníci provedli sanaci dochovaných částí šindelové střechy a krovu zákristie. Na jaře odstranili poslední skládku v okolí.

Stavba kostela začala v roce 1785, o rok později byl vysvěcen. V tehdejších Heřmanových Sejfech žily stovky evangelíků. V roce 1862 kostel doplnila věž, do které byly o pět let později vsazeny tři zvony.

Od roku 1834 měli rudničtí evangelíci vedle svatostánku vlastní školu a dětský domov s ozdravovnou, na jejich místě dnes stojí chalupy. Činnost zdejšího sboru skončila s odsunem původního německého obyvatelstva. Poslední bohoslužby se v kostele konaly v roce 1948.

V roce 2009 obec za účasti místních začala památku vyklízet a obnovovat zdevastovaný hřbitov.

Někdejší evangelický kostel stojí v Bolkově, který je součástí Rudníku.

Někdejší evangelický kostel stojí v Bolkově, který je součástí Rudníku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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