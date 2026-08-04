Expedice Monoxylon v dlabaném člunu potvrdila sílu pravěké mořeplavby

Autor: ČTK
  10:41aktualizováno  10:41
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| foto: ČTK

Česká námořní expedice Monoxylon V letos v Egejském moři potvrdila, že mořeplavci v mladší době kamenné nemuseli být zásadním způsobem omezováni počasím. Při plavbě mohli využívat plachtu a ve člunu dlabaném z jednoho kusu kmene byli schopni převážet tuny nákladu včetně posádky. ČTK to dnes řekl organizátor výpravy Radomír Tichý, podle kterého expedice potvrdila nezastupitelný význam archeologického experimentu.

Ověření stability a nosnosti plavidla vydlabaného z kmene stromu, zapojení plachty a vyzkoušení jedné z možných pravěkých námořních tras v Egejském moři byly hlavními cíli expedice. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v Itálii.

Expedice vyplula 20. června z řeckého přístavu Alexandrupole, cíl byl v přístavu Volos, kam dorazila 3. července. Plavba trvala 14 dnů a měla 12 úseků. Vědci nyní vyhodnocují zaznamenaná data.

"Po letošní expedici Monoxylon se náš člun stal sebevědomým námořním plavidlem méně závislým na přírodních podmínkách. Ukázalo se, že i v době počítačového modelování je archeologický experiment nenahraditelný. Doufám, že nové poznatky přispějí k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří," řekl ČTK Tichý.

"Ve svém postupu se plavba nepřizpůsobovala počasí. Člun urazil 427 kilometrů v režimu měření. Celkem to trvalo 79 hodin s průměrnou rychlostí 5,4 kilometru za hodinu," řekl ČTK Tichý. Letošní akce překonala také vzdálenostní rekordy expedic Monoxylon. Nejprve za jediný den posádka ve stejném složení urazila 71 kilometrů a o dva dny později 105 kilometrů, a to za 18,5 hodiny.

K plavbě použili člun vyrobený pro předchozí plavbu, má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Letos bylo v lodi 22 členů posádky včetně kormidelníka. Plachta byla vyrobena z lipového lýka. Expedice měla v záloze plachtu ze lnu. "I když je plachta z lýka těžší a méně ohebná než plachta ze lnu tkaná strojově, lépe zachytí veškerý vítr. Zkoušeli jsme i velkou plátěnou plachtu, která zajistila rychlost osm kilometrů v hodině a velkou úlevu v pádlování," řekl ČTK Tichý.

V první části měla expedice podle něj potíže se stabilitou člunu, protože za tři roky od jeho stavby z kmene stromu, kdy se nepoužíval, vyschl a jeho hmotnost se snížila na dvě tuny ze tří tun. "Tím se zhoršila stabilita. Protože i ve starověku byla evidentní snaha uchovat plavidla suchá, vytahovala se na břeh, jde o krok správným směrem. Ztracenou hmotnost člunu může nahradit náklad, což je smyslem lodí," řekl ČTK Tichý.

Ve druhé části expedice naložili do plavidla půl tuny kameniva, přičemž na ponoru se to podle Tichého projevilo minimálně. "Dokonce náklad by mohl být i těžší. Připočíst musíme i hmotnost posádky, tedy 1700 kilogramů, což představuje bezproblémovou nosnost plavidla 2,2 tuny," řekl ČTK Tichý.

V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navázala na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž většina se konala v Egejském moři. O letošní expedici Monoxylon vznikne filmový dokument.

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