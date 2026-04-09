Expedice Monoxylon začne v červnu, archeologové použijí plachtu z lýka

V červnu zahájí experimentální archeologové z Královéhradecka pátou plavbu v dřevěném dlabaném člunu po Egejském moři. Novinkou expedice Monoxylon V budou pádla vyrobená podle archeologického nálezu a také plachta z lýka, vyplynulo z informací na webu expedice. Tým má za sebou zkušební plavbu na přehradě Slapy, kde napádloval přes 100 kilometrů.
Výprava začne 12. června a potrvá do 5. července. "Je to období od odletu z ČR po přílet zpět," sdělil dnes ČTK archeolog Radomír Tichý, který je organizátorem expedice. Na samotnou plavbu bude mít expedice 12 dnů, uvedl dříve Tichý. Trasa v severní části Egejského moře bude mít zhruba 400 kilometrů a měla by dál přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.
V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, takzvaných monoxylech, naváže na výpravy z let 1995 až 2023 a zaměří se na využití větru při překonávání moře. "Po letech výzkumu pravěkých plavidel se expedice posouvá dál, od pohybu silou lidských paží k využití větru, tak jak jej mohli znát naši předci," uvedla expedice na webu. Trasa povede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla.
Vztyčená plachta bude součástí loga expedice Monoxylon V, protože podle organizátorů představuje samotný cíl nadcházející experimentální plavby. Použití plachet je doložené z doby 2000 let před naším letopočtem.
Replika pravěké plachty z lipového lýka vzniká ve spolupráci s Pobočkou Muzea Novojičínska - Cetrat Příbor. Materiál zpracovaný tradičními postupy vyžaduje mimořádnou řemeslnou zručnost i čas. Ke zhotovení takové plachty jsou podle vědců potřeba přibližně čtyři kilometry ručně kroucené šňůry. "Plachta tak není jen funkční součástí plavidla, ale i důkazem lidské vytrvalosti, dovednosti a snahy porozumět technologiím pravěku. Symbol v logu proto odkazuje i na odvahu vydat se za hranice známého, stejně jako to činili první mořeplavci," uvedli zástupci expedice.
K plavbě archeologové použijí člun, který vyrobili z kmene přes 300 let starého dubu pro předchozí plavbu. Expedice Monoxylon IV byla úspěšná, skončila 12. července 2023 po 17 dnech plavby a překonání 500 kilometrů napříč Egejským mořem. Člun má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Pojme 20 pádlařů a kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun bude mít opět doprovodné plavidlo.
Trasa expedice Monoxylon V by měla mít podle dřívějších informací osm etap přes řecké ostrovy. Vyplout by měla z města Alexandrupole, cíl bude mít v přístavu města Volos. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou archeologické lokality z období raného neolitu. Podrobnosti k programu expedice zveřejní organizátoři před jejím začátkem.