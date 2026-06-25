Expedice Monoxylon zvládla na jeden zátah přes 100 km na širém moři

Autor: ČTK
  17:00aktualizováno  17:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Námořní expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech má za sebou nejnáročnější a zároveň nejdelší etapu na širém moři. Ve středu 24. června urazili v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu kmene mezi ostrovy Lemnos a Kyra Panagia za 18,5 hodiny vzdálenost 103 kilometrů. Pomohla částečně plachta, sdělil dnes ČTK ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý, který je organizátorem výpravy.

Expedice vyplula v sobotu 20. června z řeckého přístavu Alexandrupole na trasu mezi ostrovy v severní části Egejského moře dlouhou okolo 450 kilometrů, cíl je v přístavu Volos. Za sebou má více než polovinu trasy. Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů. Po dnešní etapě dlouhé 32 km dorazila na ostrov Aloníssos.

"Mezi ostrovy Lemnos a Kyra Panagia jsme použili plachtu asi v 50 procentech trasy, přesto to bylo náročné. Náročné bylo i to, že jsme vyrazili už ve tři hodiny ráno a mnozí špatně spali. Nálada byla ale potom skvělá i přes tu únavu," sdělil ČTK Tichý. Podotkl, že expedice si povšimla i místní média. Při zastávce na ostrově Lemnos zavítali východočeští experimentální archeologové do studia lokálního zpravodajského portálu.

Trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Právě proto je ověření zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří jedním z hlavních cílů expedice. Plachta pro letošní expedici Monoxylon byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice má v záloze plachtu ze lnu.

V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navazuje na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři. Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent.

Všestarští experimentální archeologové používají člun, který vyrobili pro předchozí expedici v roce 2023. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Má 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun má doprovodné plavidlo.

Cílem expedic Monoxylon je přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

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