Při pokusech na základní škole došlo k explozi, dvě děti jsou popálené

K explozi došlo při zájmovém kroužku v odpoledních hodinách. Podle hasičů se vznítila těkavá látka a došlo k výbuchu.
„Vyjížděli jsme k nahlášenému požáru, ale ten byl zlikvidován již před naším příjezdem,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Zbyněk Voříšek.
Zdravotnická záchranná služba vyslala do školy šest výjezdových skupin včetně vrtulníků letecké záchranky z Hradce Králové a z Prahy. Podle záchranářů došlo k popálení tří lidí, jednoho dospělého a dvou dětí.
„Dospělou osobu jsme ošetřili a ponechali na místě. Dvě děti měly vrtulníky transportovat na popáleninová centra do Prahy a do Brna, ale kvůli špatnému letovému počasí se do Brna nakonec neletělo a pacienta jsme převezli do hradecké fakultní nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Lucie Hanušová.
S ohledem na věk pacientů nechtěla mluvčí komentovat podrobnosti o zraněních. Vrtulník odvezl jednoho pacienta do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Na místo jeli také interventi psychosociální intervenční služby.
Případem se zabývá i policie. „Provádíme standardní procesní úkony, zjišťujeme okolnosti,“ upřesnili policisté ve vyjádření na síti X.