Expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku zahájí sezonu 6. června

Autor: ČTK
  9:30aktualizováno  9:30
Prohlídková sezona expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku začne 6. června. Protože počet návštěvníků v expozici je omezený na 20 lidí, doporučuje státní podnik Povodí Labe rezervovat si návštěvu předem na webu, uvedl mluvčí podniku Aleš Prokopec. Přehrada nedaleko Dvora Králové nad Labem byla postavena v letech 1910 až 1919 v romantizujícím duchu. Od roku 2010 je národní kulturní památkou.

V červnu a v září se lidé mohou do expozice v domku hrázného podívat o víkendech, v červenci a v srpnu od čtvrtka do neděle. Expozice je věnovaná historii a současnosti vodního díla i činnosti státního podniku. Prohlídka je bez průvodce a trvá 30 až 40 minut. Patří do ní i výstup na vyhlídkovou věž s cimbuřím.

Součástí prohlídky není exkurze do nitra přehrady. Hráz přehrady a její okolí jsou však volně přístupné po veřejných cestách.

Romantizující ráz přehradě dávají dvě brány na hrázi s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného tvůrci přehrady pojali jako malý kamenný hrad s věží s cimbuřím.

Podnětem pro stavbu přehrady byla katastrofální povodeň na Labi v červenci 1897. Stavba 41 metrů vysoké a 218 metrů dlouhé kamenné hráze začala v roce 1910. Kvůli průtahům způsobeným první světovou válkou trvala až do roku 1919. V letech 1920 až 1923 byla pod hrází postavena vodní elektrárna, kterou nyní provozuje společnost ČEZ. Ve své době byla přehrada největší nádrží v Československu.

