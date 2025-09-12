Výkon ojedinělý nejen v Česku, lékaři naráz provedli hned čtyři zákroky na srdci

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:02aktualizováno  17:02
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) v provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Při jediné operaci úspěšně zvládli hned čtyři složité srdeční intervence, čímž se tento výkon řadí k ojedinělým nejen v Česku.
Složitou operaci srdce vážně nemocného pacienta provedli lékaři z I. interní kardioangiologické kliniky hradecké fakultní nemocnice. | foto: Fakultní nemocnice Hradec Králové

O úspěšné operaci z konce května nemocnice informovala nyní. Šlo o katetrizační zákrok, což je minimálně invazivní nechirurgický postup používaný k léčbě poruch srdečního rytmu.

„Dne 26. května jsme provedli skutečně výjimečný zákrok. Podle naší rešerše dostupné literatury nebyl dosud zaznamenán výkon takového rozsahu provedený během jedné operace,“ uvedl vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky FN HK Pavel Červinka, který společně s týmem odborníků více než dvouhodinový zákrok provedl.

Profesor Pavel Červinka, vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky hradecké fakultní nemocnice.

Operace se obešla bez komplikací a pacient byl již po dvou dnech propuštěn do domácí péče.

„Tři měsíce po výkonu se nemocný cítí výborně, je schopen i šestikilometrové chůze bez výraznějších obtíží. Šlo o náročný a precizně koordinovaný výkon týmu specialistů, který dokládá vysokou odbornou úroveň našeho pracoviště. Tento druh léčby představuje volbu pro pacienty, u nichž není klasická operace možná,“ uvedl Červinka.

Pacient, který zákrok podstoupil, trpěl závažnými srdečními obtížemi, kvůli nimž v minulosti podstoupil kardiochirurgický zákrok, takzvané bypassy. Obtíže nemocného výrazně limitovaly při běžné každodenní činnosti, výrazně se zadýchával po několika krocích při chůzi po rovině. Jeho zdravotní stav dále komplikovalo závažné hematologické onemocnění.

Kombinace těchto chorob proto vylučovala možnost opakovaného chirurgického řešení a lékaři zvolili cestu takzvané katétrové léčby přes cévy v oblasti třísla, uvedli zástupci nemocnice.

Lékaři udělali naráz hned čtyři zákroky na srdci. Výkon se podařilo provést díky pokročilým zobrazovacím metodám, které umožňují přesnou orientaci v prostoru srdce, mimo jiné za použití 3D ultrazvuku, uvedla nemocnice.

Robot při operaci srdce zkrátí pobyt v nemocnici na půlku, říká kardiochirurg

Pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky jsou součástí Komplexního kardiovaskulárního centra FN HK, které zajišťuje specializovanou péči pro pacienty s onemocněním oběhové soustavy ze široké spádové oblasti severovýchodních Čech. FN HK je jedním z největších zdravotnických zařízení v ČR a největším na východě Čech. Pracuje v ní přes pěti tisíc zaměstnanců.

