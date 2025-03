Bývalý hejtman slíbil miliony na parkovací dům pro zdravotníky, nový váhá

Záměr parkovacího domu nedaleko křižovatky Mileta získal v únoru kladný posudek o vlivu na životní prostředí a nemocnice má obsáhlou studii, kterou chce přetavit do projektové dokumentace. Zadání projekčních prací však podmiňuje dohodou o financování stavby.

Zatímco předchozí vedení nemocnice se snažilo problémy s parkováním přehrát na město a kraj, současný ředitel Aleš Herman už loni připustil, že do kapsy bude muset sáhnout i sama nemocnice. Potíž je, že problematika parkování je výdaj, který nemůže hradit z příjmů od pojišťoven.

„Avšak část peněz, které vyplynou z kladného hospodaření, můžeme použít na tuto dopravní obslužnost pro pacienty a návštěvníky nemocnice,“ řekl Herman v předloňském rozhovoru pro MF DNES.

Z vyjádření politiků se však zdá, že k dohodě je zatím daleko. Samotná nemocnice by se podle dosavadních informací ráda podílela jen 200 miliony korun, dalších 200 milionů má přihodit Hradec Králové a zbylých 300 milionů Královéhradecký kraj. Jenže tomu se vysoká spoluúčast nelíbí a navrhuje například možnost společného úvěru, který by se splácel z výnosů za parkování.

„Výstavbu parkovacího domu bereme jako prioritu a jsme připraveni ji v první fázi podpořit částkou 100 milionů korun. Nadále také sbíráme zkušenosti a inspiraci z dalších měst, krajů i firem, abychom našli co nejefektivnější řešení,“ řekl hejtman Petr Koleta (ANO).

Významný podíl kraje přislíbil ještě předchozí hejtman Martin Červíček (ODS). Se spoluúčastí počítá i hradecká radnice, která ji chce zařadit i do akčního plánu města.

Ať přispějí i další

„Pro město je to důležité téma, nicméně ještě důležitější by mělo být pro kraj, protože (nemocnice) má velkou obslužnost z regionálních měst, obcí a center. Proto si myslím, že jeho podíl by měl být vyšší než města,“ zmínila před časem primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Jednání o financování intenzivně probíhají. Pozice kraje je však klíčová. Bylo to právě hejtmanství, které před lety přípravy parkovacího domu rozpohybovalo. Zásluhu na tom má bývalý starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

„Tehdy jsem přišel s myšlenkou, že je potřeba pomoci i z rozpočtu spádových obcí. Je potřeba, aby v tom nemocnice nezůstala sama. Vytvořili jsme se starosty z hradeckého okresu skupinu, která se scházela v prostorách kraje. Asi před dvěma lety rada zaplatila dopravní studii. Zjišťovalo se, kde by mohly parkovací domy stát a kolik míst je potřeba,“ vzpomněl Uchytil.

Studie mimo jiné upozornila, že 13 procent pacientů míří do nemocnice i z Pardubického kraje.

Dřevěné lamely a zelená stěna

Parkovací dům má mít pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Nadzemní část bude rozdělena do dvou modulů dlouhých téměř 130 metrů, které budou o polovinu podlaží výškově posunuté. V propojujících částech budou nájezdové rampy, schodiště a výtahy.

Podle studie se má jednat o monolitickou železobetonovou konstrukci s pohledovými betony uvnitř a dřevěnými lamelami na fasádě. V části fasády bude zelená stěna z popínavých rostlin.

Z dokumentace EIA vyplývá, že v nemocnici a okolí je nyní 1 588 parkovacích míst. Potřeba je jich však o 722 více. K tomu je třeba připočíst 239 stání, která jsou nyní na panelovém parkovišti před nemocnicí, kde má budova vyrůst. I když v ní tedy vznikne 899 nových stání, nemocnice bude mít i nadále deficit. Další místa navíc už letos zaniknou kvůli přístavbě pavilonu chirurgických oborů.

V domě zaparkuje jen personál

„Náhradou za zrušená parkovací místa budou zřízeny provizorní parkovací plochy v sousedství nákladní vrátnice. Další parkovací místa by měla vzniknout na podzim roku 2026 na místě současných skladů nemocnice, které se přestěhují do nového logistického centra,“ doplnil mluvčí nemocnice Jan Špelda.

Deficit míst pro auta má poté zacelit až parkovací dům. Ten by měl však sloužit především nemocničnímu personálu. Lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci by tak měli uvolnit místa v areálu ve prospěch pacientů.

Nemocnice dříve plánovala ještě druhý parkovací dům u nákladní vrátnice, s jeho přípravou se však počítá až v budoucnu, pokud se ukáže, že jeden parkhaus nestačí.