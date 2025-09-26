Lepší parkování v nemocnici. Nový dům pojme 900 aut, stát by mohl v roce 2028

Nemocnice je jedním z největších zdravotnických zařízení v Česku a největším na východě Čech. Pracuje v ní přes 5 tisíc zaměstnanců, ročně jí projde 750 tisíc pacientů.
Kraj a město by na stavbu měly dát po 125 milionech korun, zbylých 250 milionů bude investovat nemocnice. Na spolufinancování garáží by se mohly podílet i obce a města z kraje, protože nemocnice slouží celému regionu.
„Oslovíme je s výzvou k příspěvku, bližší obce by mohly přispět až 500 korunami na obyvatele, vzdálenější méně,“ uvedla hradecká primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
|
Bývalý hejtman slíbil miliony na parkovací dům pro zdravotníky, nový váhá
Právní kancelář pro zadání tendru na stavbu parkovacího domu vybere a zaplatí kraj. Zakázku na vlastní stavbu zadá nemocnice, a to metodou design and build, kdy vítězný uchazeč parkovací dům vyprojektuje i postaví. Projektování domu by mělo začít v roce 2026. Pokud vše půjde hladce, mohla by stavba začít v roce 2027 a trvat 18 měsíců.
Až šestipatrový parkovací dům bude u hlavního vjezdu do nemocnice na místě stávajícího provizorního parkoviště s 205 místy. Ve fakultní nemocnici a jejím okolí je podle ředitele nemocnice Aleše Hermana nyní přibližně 1 200 parkovacích míst. Dalších zhruba 300 až 400 je v takzvané šedé zóně. Kapacitu parkování nemocnice pokládá za zcela nedostatečnou.
„Denně areálem nemocnice projede kolem 3 500 aut,“ uvedl ředitel Herman.
V domě zaparkují zdravotníci
Stávající parkovací místa využívají přibližně ze dvou třetin zaměstnanci nemocnice, zbytek je pro pacienty. V parkovacím domě by měli parkovat především zaměstnanci nemocnice.
Jimi uvolněná místa v areálu nemocnice by zůstala pro pacienty, kteří by tak mohli auto odstavit co nejblíže kliniky, kam jdou.
Zaměstnanci platí za vjezd do nemocnice 20 korun za den. Návštěvníci nemocnice mají první půlhodinu zdarma, pak je cena deset korun za každých 30 minut.
Kromě parkovacího domu nemocnice chystá i další parkoviště. Letos by chtěla otevřít 100 míst u vjezdu mezi chirurgií a Vojenskou lékařskou fakultou Univerzity obrany. Na podzim 2026 by mělo přibýt 400 parkovacích míst naproti budovanému pavilonu chirurgických oborů.
„Těchto 500 míst by mělo zhojit nejpalčivější situaci,“ uvedl Herman. Nedostatek parkovacích míst řeší i krajské nemocnice v okresních městech.
|
3. března 2023
Kraj nyní chystá v areálu nemocnice v Trutnově parkovací dům pro 276 aut. Předpokládaná cena zakázky je 227 milionů korun bez DPH. V nemocnici Náchod kraj v roce 2022 otevřel nákladem 47 milionů korun bez DPH parkovací dům pro 165 aut.