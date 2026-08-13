Festival barokního umění Theatrum Kuks nabídne přes 40 produkcí a světelnou show

Multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění Theatrum Kuks nabídne příští týden v Kuksu na Trutnovsku a okolí přes 40 produkcí, festivalový výlet, ale i retrospektivu festivalových ročníků, workshopy a umělecké rezidence. Pořadatelé na webu uvedli, že hlavním tématem 25. ročníku je světlo.
Prolog festivalu bude v úterý, kdy je na programu například vernisáž knih Aleny Laufrové nebo divadelní představení Divadla DNO. "O samotné zahájení festivalu se ve středu večer na nádvoří hospitálu postará divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten. Bude následovat velkolepá světelná show Lux de Kukus, na které se podílejí Blackout Paradox, Divadlo DNO, Theatrum Kuks a Due di Kuckus," řekl dnes ČTK mluvčí festivalu Václav Vágner.
Festival barokního divadla, opery a hudby nabídne až do neděle produkce na nádvoří hospitálu, v prostorách hrobky, kaple, v šapitó i na nábřeží Labe.
"Festival letos slaví čtvrtstoletí, jubilejní 25. ročník festivalu se ponese v duchu oslav. Kromě festivalového výročí je to také desáté výročí zapsání česko-slovenského loutkářství na seznam UNESCO. Přidáváme se k celonárodní štafetě Rok loutkového divadla a uvedeme řadu loutkových inscenací pro děti i dospělé," uvedli pořadatelé.
V mezinárodní části programu upozornili například na středeční koncert Iberia v refektáři hospitálu. Portugalský kytarista a hráč na historické strunné nástroje Tiago Matias bude hrát na vihuelu a barokní kytaru. Koncert nabídne tvorbu skladatelů z Portugalska a Španělska z období 16. až 18. století. Ze zahraničních hostů vystoupí také italský divadelní soubor UnterWasser, slovinský Teatro Matita nebo slovenský Andrej Lyga s projektem Monarchiot. Součástí festivalu bude tradičně doprovodný program, který nabídne například výstavy nebo workshopy.
Festivalový výlet se uskuteční ve čtvrtek 20. srpna. Odjezd autobusem z Kuksu bude v 9:00. Jednotlivých produkcí se mohou zúčastnit i ti, kteří zvolí vlastní dopravu. Součástí výletu bude komentovaná prohlídka děl barokního sochaře Jiřího Františka Pacáka, který ve své tvorbě navazoval na expresivní styl Matyáše Bernarda Brauna a patří k významným pokračovatelům českého barokního sochařství první poloviny 18. století, uvedli pořadatelé. Jeho dílem provede při zastávkách v Žirči, Zboží a Choustníkově Hradišti jaroměřský sochař Petr Novák.